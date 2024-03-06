台東北町歷史建築出現「怪叔叔」 掏生殖器向女童誆稱「玩具車」

台東北町日式建築群有池塘，曾有孩童在此撈魚時遇到怪叔叔，台東地方法院對此男子判刑4年。（記者黃明堂攝）

2024/03/06 10:22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府整修日治時期的木造建築群，列為歷史建築，命名為「台東北町建築群」，但多年招商不成，多數時間閒置，少有人出入，成了治安死角。前年某日，4位男女孩童在這嬉戲，來了一位怪叔叔，掏出生殖器向女童騙說是「玩具車」，引誘她撫摸不成，又動手摸女童私處，台東地方法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。

北町日式建築群共有十多棟日治時代遺留日式建築，11棟修繕完成多年，委外經營招商不順，今年初才由雲朗集團得標，將經營日式風格的食宿空間，未來可望注入人氣。

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判決書指出，前年某日，一家2姐妹1弟弟，還有另位男童，相偕到台東女中對面的北町建築群綠地玩耍，在池塘邊撈魚。這位怪叔叔騎機車由寶桑路370巷繞回該綠地，於該綠地前停車後，先假意上前與4名孩童攀談，而為滿足性慾並測試自己是否能勃起，將其中一位5歲女童帶往樹旁，將手伸入女童褲子內，撫摸女大腿內側接近私密處，並當她面前露出其生殖器，女童因覺不舒服及害怕，旋逃回姐姐身旁，怪叔叔才跑走。後來，其中一男童的母親來找小孩，得知此事，轉告女童母親，警方獲報後以監視器畫面逮到怪叔叔。

犯案男子否認犯行，並稱是被警方逼供及威脅若不承認，會被檢察官收押，不過，法官調閱警訊畫面，並未發現警方有不當取供行為。另外，檢察官在訊問他何以觸摸幼童之緣由時，他供稱「一時糊塗」，且主動向檢察官說明：「就是說要試試看可以硬起來不可以硬起來這樣子，因為我老婆晚上幸福都沒有」，其後並又稱：「我就實話實說，反正錯了就錯了，可以改就改這樣子」等。法官認為，他若未犯案，大可在檢察官訊問時全盤否認犯行，因此不採信他在法庭上的無罪辯詞。

受害女童說，當時有一個「怪叔叔」，給她看他的「影身處（指尿尿的地方）」，她有看到壞人的重要部位，壞人他掀開褲子給她看，她有被摸到尿尿的地方，怪叔叔的指甲有點尖尖的，感覺到冰冰，她才發現壞人的手在摸她，她很害怕，趕快跑去找姐姐。法官認為女童的描述應是其本於親身經歷所為之陳述。

另外，3姐弟中的姐姐於警詢中證稱：「那個人給我看他的下面，把那個拉出一點點，他說他的那個是玩具車」，法官認為這部分的證據不足，判決男子無罪。

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