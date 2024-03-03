訴訟策略惹禍 一審建議二審勿輕縱

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2024/03/03 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一家上市公司黃姓處長，被控性騷擾一名女助理，一審時他否認犯行，還反控女助理挾怨報復，惹怒法官，不只罕見重判八月徒刑，還要求二審勿輕縱；黃男上訴後改口認罪，但二審以英美法的「認罪之量刑減讓」原則，直指越早認罪，減刑的幅度越大，然而黃男直到案情明朗後才認罪，幾無減刑空間，因此維持一審的判關刑度確定。

一審否認犯行 反控挾怨報復

黃男在公司調查時即矢口否認犯行，還發存證信函揚言要告女助理妨害名譽，以防同事協助找尋其他被害人，甚至在公司已認定成立性騷擾後，仍於警詢、偵訊時否認犯行，並指是女助理挾怨報復、公司鬥爭、與同事關係複雜。

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二審換律師 稱否認非本意

一審法官認為黃男狡辯、毫無悔意，不僅做出重判，還罕見建請二審審酌黃男無視客觀證據，始終飾詞矯飾的犯後態度，浪費司法資源，若二審時仍未努力嘗試取得被害人諒解，即便上訴後認罪，仍不宜從輕改判，以杜僥倖心態。

黃男嚇壞，趕忙更換律師提出上訴，強調自己不懂法律，才在一審時配合律師的訴訟策略，否認犯行非其本意，已知錯認罪，並當庭道歉兩次，雖然女助理不接受，但犯後態度的基礎已不同，盼依性騷擾案件實務上多半判處二至四月、得易科罰金的刑度改判。

二審指出，上級審不宜動輒以認罪、和解的變更為由，任意撤銷原判決，應可參考英美法律的「認罪之量刑減讓」，考慮是在哪一階段、何種情況下認罪？依浮動比率遞減調整，若在查獲時就認罪，可獲最高幅度的減輕，偵查或審理中認罪者依序遞減，若待案情明朗才認罪，減輕幅度極微小。

法官：僥倖求輕刑 無真誠悔意

二審說明，認罪情境攸關訴訟經濟及是否具真誠悔意，黃男直到一審重判後才改口認罪，但仍稱「處於震驚與錯愕當中」、「無法理解女助理何以如今針鋒相對又不願意和解」，顯見黃男只是心存僥倖企求輕刑，不是真誠悔意，無從減刑；六月至一年的刑期實務上通常會給予緩刑，但黃男的「法敵對」意識甚高，故不宣告緩刑。

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