女員工遭官員性騷 北市市場處：依法定程序調查中

台北市市場處表示，已依規定組成性騷擾申訴委員會審議，立案由外部專家學者成立調查小組展開調查。（資料照，記者陳奕劭攝）

2024/02/28 17:00

首次上稿：16:36

更新時間：17:00（新增蔣萬安回應）

〔記者陳奕劭、楊心慧／台北報導〕台北市政府市場處近日傳出有官員在尾牙時疑似酒後性騷女員工，對此市場處今（28日）回應，事件發生後有對反映同仁給予關懷，並於公開場合加強宣導；已依規定組成性騷擾申訴委員會審議，立案由外部專家學者成立調查小組，正在調查中。

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台北市長蔣萬安今天下午出席228追思會，會後聯訪時被問及此事表示，對於性騷擾絕對零容忍，另外即刻依照程序進行調查，去年對於相關機制已進行修正。包括相關調查審查會三分之二為外部人員專家學者，避免球員兼裁判，並跟民間團體合作提出設置專線跟單一窗口，種種精進方法、依照機制，只要確定一定嚴懲。

據了解，市場處1月中在松山區一處廟前舉辦尾牙，單位業管的自治會幹部也出席，眾人勾肩搭背高歌「你是我的兄弟」，結束後卻傳出女員工對尾牙餐會上長官舉動感到不適，認為遭到性騷擾。

市場處回應，接獲相關檢舉後立即組成性騷擾申訴委員會審議，由該委員會外部專家學者成立調查小組，目前刻正調查中。事件發生後，也立即對反映同仁給予關懷及聽取訴求且予以調整工作流程，並於公開場合向所屬同仁加強宣導。

市場處指出，如同仁有受性騷擾之情況或知悉相關情事，可向市場處反映，將主動依同仁需求給予適當協助及採取改善措施。另外申訴不限以書面提出（亦包括以言詞提出或透過其他各種管道表達），各種管道接獲員工申訴訊息後，在確實保護申訴人隱私之前提下，積極協助申訴，市場處亦提供台北市政府員工協助方案供所屬同仁使用，必要時，本處可應需求協助轉介輔導服務或心理諮商。

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