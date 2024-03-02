罕見！調老婆閨密當助理卻性騷擾 上市公司處長須入獄

黃男對小珊伸出鹹豬手，被重判8月須入獄。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2024/03/02 12:50

〔記者吳政峰／台北報導〕一間上市公司的黃姓處長，把老婆閨密小珊（化名）請來身邊當助理，卻多次趁機上下其手，2022年間甚至偷襲強擁，用身體碰觸她的胸部、腹部。小珊不願再隱忍，勇敢站出來提告，卻被黃男指控是挾怨報復。一審士林地院批黃男飾詞狡辯，罕見重判8月，不得易科罰金及緩刑，日前獲得二審高等法院維持，全案確定，黃男必須入獄。

小珊跟黃男在同一間上市公司服務，也是黃男老婆的閨密，更是兩人的結婚證人，後因公司營運策略調整，黃男為了避免小珊被資遣，把她調來身邊當助理，未料自此成為小珊的噩夢。

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小珊指控，黃男2018年2月14日趁著公司尾牙，對她擁抱並想強吻；2022年3至5月間，黃男趁著請她載送的機會，6度在車內刻意碰觸她的手或大腿等部位，種種行為讓她很困擾，但畏懼於黃男權勢與職場上的閒言閒語，她選擇吞忍。

2022年8月3日下午，黃男在辦公室跟小珊談話完畢、請她起身，突緊握她的雙手拉過來環抱，以身體觸碰其胸、腹等部位；小珊嚇壞，精神崩潰，3個月內8度前往精神科求助。經過深思熟慮，小珊決定挺身而出提告性騷擾。

一審期間，黃男矢口否認性騷擾，並反指是因為組織調整、出勤紀律要求，才被小珊挾怨報復。士院痛批黃男飾詞矯飾，無端浪費司法資源，罕見重判8月刑，無法易科罰金，也不諭知緩刑，同時請二審不宜因為黃男上訴後承認犯行，就從輕改判，避免心存僥倖者競相效尤。

由於性騷擾為本刑2年以下輕罪，實務上也多判得易科罰金的6月以下刑，法院竟重判，黃男嚇得換律師，改口承認犯行，並強調民事已判賠20幾萬元，他願意再賠償20萬元，誠心道歉，盼獲取小珊原諒，讓他改過自新。

律師則表示，黃男一審是聽從律師的訴訟策略建議，而今已理解到自己對法律有誤解，才會選擇在二審認罪，並當庭道歉2次，雖小珊不願意接受，但二審量刑基礎已與一審不同，且實務上性騷擾最多判刑2到4月，請給予他改過自新的機會。

二審高院指出，性騷擾本質是以抵抗能力薄弱的被害人為對象，尤其職場上有隸屬關係者，更壓迫被害人反抗可能性，犯罪性質實屬惡劣，被告若不能真誠努力尋求被害人原諒，而自認金錢賠償即足以彌補，量刑實不宜輕縱，才能支持勇敢說出性騷經驗的被害人，逐步改變社會氛圍，彰顯個案正義。

小珊出庭表示：「這個訴訟過程需要不斷重複我被害的經過，我真的鼓起很大的勇氣，過去這1年多以來我除了要承受被侵害的痛苦，還要承受被告狡辯和誣賴，被告甚至利用自己的職權邊緣化我及幫助我的同事，讓我差點面臨被解僱的危險…希望庭上可以好好審視我一路以來的各種艱辛，也不要因為被告在二審認罪就給予輕判，認罪不是一種策略，請求維持原判。」

二審認為，黃男願道歉賠償，僅是心存企求較輕刑期的僥倖，而非出於真誠的悔意，無法做為減刑度考量，一審判刑8月確實較重，但仍屬妥適，日前評議後駁回上訴，全案確定，黃男須入監服刑。本案合議庭成員為審判長廖建瑜、陪席法官林呈樵、受命法官林孟皇。

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