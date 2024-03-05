旅館鬼祟遇盤查 誆陪媽掃墓被拆穿......眼鏡盒藏毒

警方當場在眼鏡盒內起出毒品。（警方提供）

2024/03/05 17:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蘇姓男子與另名網友投宿旅館施用毒品，聽到員警上門訪查其他旅客，一時心虛就要離開，但因神情太過緊張且行色匆匆引起疑盤查，蘇聲稱要趕著陪媽媽去掃墓，網友也連聲附和還說蘇男是孝子，此地無銀三百兩態樣反印證員警研判，果然隨後在蘇男眼鏡盒內發現安毒及針筒，當場人贓俱獲。

第二分局立人派出所員警謝承瀚、張育群，為落實社區警政計畫，積極走訪轄內出入複雜旅館，前天下午前往華美街上一家旅館時，發現分別28歲、38歲的蘇姓及高姓兩名男子神情緊張，面對警方詢問，「投宿的旅客嗎」、「互相認識嗎」等問題時，2人卻自亂陣腳言詞不一，說詞兜不攏，明顯作賊心虛。

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尢其是蘇男表現得極度緊張，一下聲稱要去等候公車，一會兒又說是要陪同媽媽去掃墓，手腳更因此不自主發抖，除讓員警啼笑皆非更印證研判，果然隨後在蘇的眼鏡盒內，查獲擦拭布中包裹的安非他命及針頭等違禁品，2人見毒品被查獲才坦認是網友關係，相約在該旅館內吸食毒品同樂。

稍早聽到員警在訪查其他房間的旅客，倉皇的想離開旅館躲避查緝，未料才步出房門欲搭電梯之際，就被眼尖的員警攔下查獲，訊後全案依毒品罪嫌移送法辦。

第二分局長周俊銘表示，吸毒造成生理及心理危害，切勿因好奇或抱持「一次不會上癮」的心態，貿然嘗試來路不明的東西，輕忽其危害，面對來路不明的物品，要勇於拒絕、遠離現場，保護自己與他人健康，若發現不法，也可撥打110報警求助。

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