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首宗澎湖輪汽車運毒案 偵查終結提起公訴

澎湖首宗以澎湖輪運輸毒品案，經偵查終結提起公訴。示意圖，與本新聞無關。（記者劉禹慶攝）

澎湖首宗以澎湖輪運輸毒品案，經偵查終結提起公訴。示意圖，與本新聞無關。（記者劉禹慶攝）

2024/03/04 16:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署偵辦首宗利用澎湖輪託運汽車運輸毒品案，業經偵查終結，被告許姓、莊姓與呂姓少年（另送台灣澎湖地方法院少年法庭），今（4）日依違反毒品危害防制條例案件提起公訴。

起訴書指出，許姓被告負責運毒計畫及聯繫上游賣家，莊姓被告則於2024年1月4日15時30分許，隨船托運許姓被告之小客車，搭乘澎湖輪至高雄，許姓被告與呂姓少年，同日搭機至高雄與莊姓被告會合，一同駕駛自小客車至新北市林口某汽車旅館投宿。

許姓被告翌日駕駛汽車至不詳地點，向姓名年籍不詳之人購得第二級毒品安非他命約500餘公克、第三級愷他命約50公克後，與莊姓被告及呂姓少年會合，將第二級毒品安非他命1大包藏在汽車內，呂姓少年另將甲基安非他命2大包、愷他命1包夾藏在身上，與許姓被告搭機返回澎湖，莊姓被告則駕駛汽車至高雄市，2024年1月5日23時30分許搭乘澎湖輪返澎，將毒品分別自台北市、高雄市運輸至澎湖。

案經澎湖地檢署檢察官林季瑩指揮澎湖縣政府警察局刑事警察大隊向上溯源，追查呂姓少年持有毒品來源，掌握許姓、莊姓被告涉嫌以澎湖輪託運車輛，從中夾帶毒品運輸至澎，經搜索汽車及許姓被告投宿民宿，共扣得第二級毒品甲基安非他命毛重共573公克、含第三級毒品甲基甲基卡西酮之咖啡包15包、第三級毒品愷他命毛重42公克等物，並循線逮捕許姓、莊姓被告，成功阻止毒品於澎湖縣境擴散。

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澎湖輪運毒案被告，在投宿民宿被查獲毒品。（澎湖縣政府警察局提供）

澎湖輪運毒案被告，在投宿民宿被查獲毒品。（澎湖縣政府警察局提供）

澎湖輪開航以來，首度傳出汽車運毒案。（記者劉禹慶攝）

澎湖輪開航以來，首度傳出汽車運毒案。（記者劉禹慶攝）

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