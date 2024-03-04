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跆拳少年南瀛盃得名、返校攔不到車拖行李走回家 大園警送一程

跆拳少年南瀛盃全國比賽得名，返校搭不到車大包小包走路回家，大園警熱心協助。（記者李容萍翻攝）

跆拳少年南瀛盃全國比賽得名，返校搭不到車大包小包走路回家，大園警熱心協助。（記者李容萍翻攝）

2024/03/04 15:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大園區一名15歲的黃姓國中生，昨（3日）晚間從台南參加跆拳道比賽回來，回到學校後因時間太晚攔不到計程車，正打算拖著行李一路走回家，巡邏員警見他獨自在寒夜裡行走立即上前關心，得知少年的住家離該地點還有約5公里路程，於是開車護送少年返家，少年及家屬感謝警方的熱心幫忙。

大園警分局潮音派出所員警於昨晚9點許，巡邏行經環區北路與大觀路口時，發現黃姓國中生背著大包小包，還拖著一個行李箱，獨自在寒夜裡行走，立即上前關懷詢問。

黃姓少年向警方表示，他剛從台南參加南瀛盃全國跆拳道武藝錦標賽回來，專車抵達學校後，本來想搭計程車回家，卻一直都攔不到車，且當時早睡的家人都已休息，因為不想麻煩家人來接，便決定自己走回家。

員警得知少年的住家還有約5公里的路程，主動表示可以協助載他回家，少年在路途中開心的和員警分享他在對打比賽中獲得全國第3名，並表示他自幼練習跆拳道，對體能方面相當有自信，也對警察工作很有興趣，希望未來可以加入打擊犯罪的行列，少年及其家屬對於警方的熱心協助深表感謝。

跆拳少年南瀛盃全國比賽得名，返校搭不到車大包小包走路回家，大園警熱心協助。（記者李容萍翻攝）

跆拳少年南瀛盃全國比賽得名，返校搭不到車大包小包走路回家，大園警熱心協助。（記者李容萍翻攝）

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