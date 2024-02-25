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台中2歲女童突痙攣昏迷 父停紅燈度秒如年……急衝警所

警方請抱著女童的母親坐上車，全程鳴笛以最快速度趕赴醫院。（圖由警方提供）

警方請抱著女童的母親坐上車，全程鳴笛以最快速度趕赴醫院。（圖由警方提供）

2024/02/25 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2歲葉姓女童前天因感冒發燒引發熱痙攣，父母見女兒突抽搐眼睛上吊，嚇得抱起急趕赴醫院途中，因停等紅燈唯恐延誤就醫，衝入警所求助開道，警方見狀二話不說拿著鑰匙衝出，開警車載運女童及其母親在8分鐘內順利抵達醫院，讓女童即時獲得治療。

據了解，葉父當天衝進第四分局春社派出所，焦急地央求員警協助開道，救救年僅2歲女兒，副所長連宏志、警員蕭榕男見狀，二話不說拿著鑰匙衝出門，看見女童雙眼緊閉、臉色發白情況急迫，一刻都不敢延遲，馬上請抱著女童的母親坐上車，全程鳴笛以最快速度趕赴醫院。

葉父表示，女兒稍早因感冒在家午睡之際，突然抽搐、雙眼上吊，因第一次遇到這樣的狀況，慌了手腳，什麼東西都沒帶，就抱起女兒一股腦往外衝，駕車前往醫院途中，每經過一個紅燈停等之際，心裡簡直「度秒如年」，十分難熬，所以一看到派出所彷彿看到明燈，三步併兩步直衝值班台求助。

葉父說，萬分感謝員警即刻救援，在他們最慌亂無助時，冷靜提醒夫妻倆1人先返家取證件，1人陪伴就醫等分工，宛如定心丸般全程關心暖心安慰，讓女兒得以在最短時間送抵醫院，所幸女兒僅因感冒發燒引起的熱痙攣，經治療已無大礙，為表達感激之情，還特地跑了一趟警所，堅持送上茶葉致意，感謝員警成為女兒生命中的貴人。

第四分局長李建興表示，員警本著同理心主動為民開道，但也呼籲民眾如遇疾病救護案件，可以優先叫救護車，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間，另提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權也應立即避讓，讓救火、救人、救災等工作能夠順利進行。

女童經及時治療後已無大礙。（圖由警方提供）

女童經及時治療後已無大礙。（圖由警方提供）

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