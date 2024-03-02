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BMW柴油車誤加汽油害故障 全國加油站判賠27萬餘元

林姓男子開BMW柴油車，到基隆市全國加油站新城站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，致汽車無法正常行駛。 （記者林嘉東攝）

林姓男子開BMW柴油車，到基隆市全國加油站新城站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，致汽車無法正常行駛。 （記者林嘉東攝）

2024/03/02 22:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子開著車齡逾16年的BMW柴油車，到基隆市全國加油站新城站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，致汽車無法正常行駛；經林男提告索賠，加油站坦承有疏失願意賠償，但主張應扣除車輛折舊。但法官認為，更換車子引擎、油路等零件，並不會增加中古車的價格，自無扣除折舊的必要，判全國加油站應賠償包括修車費、代步交通費共27萬餘元。

判決指出，林男去年3月間開著BMW柴油車，至基隆市麥金路全國加油站新城站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，害車輛有異常音爆、震動等狀況無法正常行駛，拖至民間車廠維修，才發現原來是加錯油，遂向全國加油站求償修車費、搭高鐵、計程車代步等開銷共34萬餘元。

加油站公司坦承因加錯油造成林的車子故障，願意賠償林男修車費等花費，但認為林男的車齡超過16年，應該要扣除折舊。

法官認為，林的車輛因為加油站員工加錯油，造成引擎、油路受損，維修更換引擎等零件是為了讓車子能正常運作，車子並未因為更換了引擎等零件，中古車價因此提高，自無扣除折舊額的必要，判加油站敗訴，要賠償包括修車費、代步交通費共27萬2174元。

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