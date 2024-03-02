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首頁　>　社會

恐怖！台南「啤酒兇案」動機曝光 嫌犯稱：練習殺人

上個月24日陳姓男子佯裝買啤酒，最後行兇。（讀者提供）

上個月24日陳姓男子佯裝買啤酒，最後行兇。（讀者提供）

2024/03/02 07:01

〔記者王捷／台南報導〕上個月24日台南新都路的雜貨店發生一件隨機凶殺案，陳姓兇嫌預藏剪刀，到店裡佯裝買啤酒，趁機行兇，陳老闆奮力抵抗保住性命，警方歷經30小時將陳嫌追拿到案，問起犯案動機，陳嫌僅淡淡說，他有看精神科，是為了練習殺人，想殺前東家，目前陳嫌正在羈押中。

據了解，30多歲的陳男沒有穩定工作，有多件竊盜紀錄，獨自居住在高雄三民區的套房，上個月24日，他先到陳老闆的雜貨店買運動飲料，在附近繞了一圈又折返，聲稱要買啤酒，趁著陳老闆介紹其他酒類時，他拿出預藏剪刀，從老闆背後下手，第一刀就刺在脖子上。

所幸這一刀沒有刺到動脈，但陳老闆仍濺血，在奮力抵抗陳嫌時，手部、胸部與腹部都被刺了許多刀，最後陳男失衡被陳老闆推倒在地，陳老闆逃出店外求救，而陳嫌沒有拿雜貨店櫃檯的現金，走出店外，慢慢發動機車，騎車逃往高雄。

警方一路調閱監視器追到高雄三民區，最後陳嫌在某一塊區域中消失，經過警方沿街訪查，終於找到陳嫌的機車，蹲點數小時才逮到陳男，據了解陳男被帶回警分局問訊時，他相當冷靜，並表示與陳老闆沒有結怨，甚至不認識老闆，他為行兇也不是為了搶錢，是為了練習殺人。

至於陳嫌真正的目標是誰？他沒有透露，只說自己曾在工程行當粗工，不滿前東家瞧不起他，因此才想殺人，但他沒有把握殺死前東家，所以才找雜貨店的陳老闆下手。警方對表示達偵查不公開，不便透露，目前陳老闆生命跡象穩定，而陳嫌正在羈押中。

陳姓嫌犯落網後，對於犯案動機他只說跟陳老闆沒仇，他有在看精神科，是為了練習殺人才犯案。（記者王捷翻攝）

陳姓嫌犯落網後，對於犯案動機他只說跟陳老闆沒仇，他有在看精神科，是為了練習殺人才犯案。（記者王捷翻攝）

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