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中國籍船長被控下令槍殺4海盜 最高法院三度發回更審

中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺4名海盜，更二審被判刑13年，被最高法院三度發回更審。圖為子彈射入海面濺起水花。（資料照）

中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺4名海盜，更二審被判刑13年，被最高法院三度發回更審。圖為子彈射入海面濺起水花。（資料照）

2024/01/30 11:32

〔記者溫于德／台北報導〕中國籍船長汪峰裕，被控12年前在印度洋下令槍殺4名海盜，一、二審均依殺人罪對汪判刑26年；更一審改認定汪僅殺害1人，撤銷改判刑13年，更二審維持判決刑度，仍被最高法院第三度撤銷發回，將由高雄高分院第三度負責審理。

最高法院說明，更二審指汪峰裕同時犯未經許可持有制式自動步槍、殺人等兩罪，從一重依殺人罪論處，卻未依法併處罰金之刑；且更二審指「合法」持有步槍，卻又稱「違法」，顯有矛盾之處，因此三度將全案發回更審。

檢方指出，2011年6月至2014年6月間，汪峰裕擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。

然，2012年9月29日中午，漁船行經印度洋索馬利亞海域作業時，木造海盜船疑遭國籍不詳漁船撞翻，汪峰裕竟涉嫌下令外籍保全開槍射殺落水4名海盜。

由於開槍過程被「屏新101號」上的船員拍下，輾轉上傳至YouTube影音平台，引發國際關切；且因影像中出現我國高雄市籍春億號漁船畫面，經國際海事局通報我國海巡署後，全案移由高雄地檢察署偵辦。

2020年8月22日上午，汪峰裕搭乘「印度之星」號漁船至高雄港被捕後送辦，雄檢依殺人罪將汪男起訴。一審高雄地院、二審高雄高分院均認定汪犯4個殺人罪，合併判刑26年，汪不服上訴，由最高法院撤銷發回。

更一審認定汪峰裕只下令開槍殺1人，改判刑13年；更二審又改認汪犯4個殺人罪，各處7年徒刑，應執行刑仍為13年，然三度被最高法院發回更審。

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