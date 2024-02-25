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疑警棍壓制竊嫌猝死 恆春3警密錄器「全沒開」 律師：恐涉湮滅證據罪

蔡姓嫌犯被帶回派出所，尚未製作筆錄就突然倒地，警方趕緊急救並將他送醫。（警方提供）

蔡姓嫌犯被帶回派出所，尚未製作筆錄就突然倒地，警方趕緊急救並將他送醫。（警方提供）

2024/02/25 16:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警局恆春分局建民派出所的詹姓員警，本月16日疑因執法過當，其逮捕的蔡姓慣竊還沒製作筆錄前就已猝死警所內，詹男因涉傷害罪及傷害致死罪遭到收押禁見。因3名到場的警察「剛好」全未開啟密錄器，引發社會關注，孫姓律師指出，若是員警到場才將密錄器關閉，恐涉及湮滅證據罪。

50歲的蔡姓男子移居至恆春後，成為恆春半島令鄉親父老極為頭痛的汽、機車慣竊及治安顧慮人物，而蔡男當天被捕前，曾出言辱罵並以肢體抵抗，但因為詹員和後續支援的2名員警皆「剛好」未開密錄器，全案僅有派出所內員警急救蔡男的監視器影像，是引發疑竇，且直到法醫解剖發現蔡男胰臟破裂，員警也才供出曾使用警棍擊打蔡男情事。

涉以警棍攻擊蔡男腹部的詹員，因不承認有執法過當行為，本月22日遭到屏東地院羈押禁見，而全案因為不使用密錄器，也成為事件爭議點。有人認為警方應該不論何種勤務都應開啟，才能儘可能的還原現場，在這種事件中也才能保護自己的作為，3名員警全都「沒開」，不論是否對方犯行罪證確鑿，都有托大之嫌。

經屏東警方調查，實施逮捕的詹姓警員沒有開密錄器，另外2人因為是前往支援，也因為輕忽認為只是一般案件非屬重大案件，因此3人皆未開啟密錄器，屏東縣警局在調查時也都將3人的密錄器扣押送往鑑定，確認是真的沒有開啟，且亦無刪除及規格化的動作。

孫姓律師指出，這類案件本就非常罕見，其中有關密錄器部分，若員警到場後才將密錄器關掉，或是返所後將檔案刪除，會構成刑法第165條的湮滅證據罪，且亦加計刑法第134條的公務員執行職務加重犯，但從頭到尾都沒開的話，即無涉於湮滅證據罪部分，但反而在傷害罪的部分因此失去自保的證據。

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