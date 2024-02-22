不滿噪音3刀砍死樓上鄰居！男子判賠千萬 二審仍判14年徒刑

許翁行凶後跳碧砂漁港逃逸，仍被警方逮獲。（資料照）

2024/02/22 11:08

〔記者楊國文／台北報導〕基隆68歲男子許朝宗認為樓上黃姓鄰居刻意製造噪音，害他長年失眠，前年9月晚間趁黃姓鄰居倒垃圾時，持水果刀連殺黃男3刀斃命，基隆法院去年依殺人罪判許男14年徒刑，許男上訴後，高等法院審酌他犯案時辨識、控制能力減弱，今判決上訴駁回，仍判14年徒刑。可上訴。

在押的許朝宗今未出庭聆判。刑事附帶民事部分，黃男90多歲的母親、妻子、兒女等4人對許男求償，基隆地院去年判他應賠償4人扶養費、精神慰撫金共1050萬7747元，可上訴。

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判決指出，退休10多年的許朝宗，住在基隆市一棟5層樓公寓的2樓，與住在3樓、大他1歲的黃姓住戶是老鄰居；許朝宗認為黃翁夜間老是刻意製造噪音，讓他無法成眠，長年為失眠所苦，2人為此屢生口角，結怨已久。

前年9月間晚間8時許，許朝宗趁黃男下樓倒完垃圾正要返家時，在1樓中庭當著其他鄰居面前持水果刀猛刺黃男頸部、胸部共3刀；其中，1刀致命刀傷，割斷黃男右側頸動脈，致黃男大量失血送醫不治。

許翁行凶後跳碧砂漁港逃逸，仍被警方逮獲；檢方調查後，將許翁依殺人罪嫌起訴。基隆地院去年3月間依殺人罪，判處許翁14年徒刑。全案上訴高院審理。

黃的高齡母親、妻子、兒子與女兒提起刑事附帶民事訴訟，基隆地院考量黃遭許殺害後，黃的9旬老母精神遭到巨大痛苦，黃妻頓失所依，兒子、女兒也無法感受父愛，4人的身心均遭受嚴重打擊，判許共應賠償家屬1050萬7747元。

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