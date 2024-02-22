為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不滿噪音3刀砍死樓上鄰居！男子判賠千萬 二審仍判14年徒刑

許翁行凶後跳碧砂漁港逃逸，仍被警方逮獲。（資料照）

許翁行凶後跳碧砂漁港逃逸，仍被警方逮獲。（資料照）

2024/02/22 11:08

〔記者楊國文／台北報導〕基隆68歲男子許朝宗認為樓上黃姓鄰居刻意製造噪音，害他長年失眠，前年9月晚間趁黃姓鄰居倒垃圾時，持水果刀連殺黃男3刀斃命，基隆法院去年依殺人罪判許男14年徒刑，許男上訴後，高等法院審酌他犯案時辨識、控制能力減弱，今判決上訴駁回，仍判14年徒刑。可上訴。

在押的許朝宗今未出庭聆判。刑事附帶民事部分，黃男90多歲的母親、妻子、兒女等4人對許男求償，基隆地院去年判他應賠償4人扶養費、精神慰撫金共1050萬7747元，可上訴。

判決指出，退休10多年的許朝宗，住在基隆市一棟5層樓公寓的2樓，與住在3樓、大他1歲的黃姓住戶是老鄰居；許朝宗認為黃翁夜間老是刻意製造噪音，讓他無法成眠，長年為失眠所苦，2人為此屢生口角，結怨已久。

前年9月間晚間8時許，許朝宗趁黃男下樓倒完垃圾正要返家時，在1樓中庭當著其他鄰居面前持水果刀猛刺黃男頸部、胸部共3刀；其中，1刀致命刀傷，割斷黃男右側頸動脈，致黃男大量失血送醫不治。

許翁行凶後跳碧砂漁港逃逸，仍被警方逮獲；檢方調查後，將許翁依殺人罪嫌起訴。基隆地院去年3月間依殺人罪，判處許翁14年徒刑。全案上訴高院審理。

黃的高齡母親、妻子、兒子與女兒提起刑事附帶民事訴訟，基隆地院考量黃遭許殺害後，黃的9旬老母精神遭到巨大痛苦，黃妻頓失所依，兒子、女兒也無法感受父愛，4人的身心均遭受嚴重打擊，判許共應賠償家屬1050萬7747元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
咚咚聲吵3小時！她上樓一看鄰居「烏龜在愛愛」龜殼猛撞地
2024/02/17 08:24

咚咚聲吵3小時！她上樓一看鄰居「烏龜在愛愛」龜殼猛撞地
不爽長期噪音！台中男抓狂 狠刺鄰居3刀
2024/02/12 13:25

不爽長期噪音！台中男抓狂 狠刺鄰居3刀

石材專業後盾 松益發讓首購族享尊榮
惡鄰嫌吵 殺樓上夫妻╱死者妹、管理員︰全家不在也被說吵
2023/09/17 05:30

惡鄰嫌吵 殺樓上夫妻╱死者妹、管理員︰全家不在也被說吵
老翁不滿噪音砍死鄰居 判賠家屬1050萬
2023/08/01 16:47

老翁不滿噪音砍死鄰居 判賠家屬1050萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播