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惡鄰嫌吵 殺樓上夫妻╱死者妹、管理員︰全家不在也被說吵

狠心殺害大樓鄰居夫妻的吳嫌（中），昨被移送高雄地檢署，對相關案情閉口不答。（記者許麗娟攝）

狠心殺害大樓鄰居夫妻的吳嫌（中），昨被移送高雄地檢署，對相關案情閉口不答。（記者許麗娟攝）

2023/09/17 05:30

「有裝地墊 姪子不會亂叫跑跳」

〔記者許麗娟／高雄報導〕住在高雄市苓雅區的羅姓夫妻，前天慘遭大樓鄰居吳男殺害雙亡，留下兩名稚子讓人鼻酸，起因疑似住樓下的吳男不滿死者家長期發出噪音，對此，死者羅男的妹妹在網路發文指出，兄嫂多次解釋不在家時也被說吵，甚至為此裝了地墊，且兩名姪子也不會亂叫跑跳；她心痛地說：「兄嫂這輩子沒做錯什麼事，結果卻這樣跟孩子天人永隔。」

據了解，該社區大樓一名管理員也稱，死者夫妻曾提及，全家去旅行不在家時，樓下也說他們家發出噪音；管理員認為，樓下那位一直認為樓上在吵他，樓上則感到委屈，雙方根本無法溝通，這次會出事可能是吳姓住戶的情緒突然失控爆發。

羅妹在網路論壇Dcard發文「我的兄嫂遇害了」，對於兇嫌說的噪音擾民，她反駁說，嫂嫂已經跟樓下解釋好幾次，兇嫌說吵鬧的時段，家裡根本沒有人，甚至有次樓下找管委會一起上來，結果家裡沒人。

羅妹說，樓下不停投訴，兄嫂為此在家裡弄了地墊，連小孩都會下意識不要跳，還說「因為怕吵到樓下阿伯」。羅妹說兩個姪子是電視宅，常常一坐下看電視就會安靜很久，雖然不可能完全沒有噪音，但絕對不是隨意尖叫跑跳的孩子。

「兄嫂週末原要帶孩子來台北…」

羅妹表示，原本兄嫂這個週末要帶孩子來台北找她，怎麼不到幾個小時就再也見不到了；兄嫂在親友眼裡一直是溫和安靜、人緣很好，遇到這種事情，讓家人相當難受。

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