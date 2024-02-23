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中國船長涉槍殺4海盜 從輕改判7年又撤銷發回

中國籍船長汪峰裕被控槍殺海盜案，又被最高法院撤銷發回，高雄高分院更三審將開庭審理。（記者鮑建信攝）

中國籍船長汪峰裕被控槍殺海盜案，又被最高法院撤銷發回，高雄高分院更三審將開庭審理。（記者鮑建信攝）

2024/02/23 06:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚國際的中國籍船長汪峰裕涉嫌下令槍殺4名海盜案，高等法院高雄分院更二審依殺人罪，從輕判刑7年後，汪和檢方均不服上訴，結果又被撤銷發回重審，院方近期將開庭審理。

據了解，2011年6月至2014年6月止，被告汪峰裕任職高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。隔年9月29日中午，漁船行駛印度洋索馬利亞附近海域作業期間，木造海盜船疑遭不詳國籍漁船撞翻，汪見狀後涉嫌下令外籍保全開槍射殺落水4人。

2020年8月22日上午，汪男搭乘「印度之星」號漁船駛至高雄港被捕，一、二審均判刑26年，經最高法院撤銷發回後，更一審調查他只下令殺1人，從輕量刑13年，結果又被發回重新審理。

高雄高分院更二審指汪出於確保自身、船員及漁獲安全而痛下殺手，與一般殺人者通常是出於個人恩怨情仇、財務糾紛或意識形態之情形不同，再從輕改判7年徒刑。

不過，檢方和汪均不服上訴，最高法院認為案發當時，有無就僱用私人武裝保全人員一事向中央主管機關申請許可？如有申請許可，是依何法規辦理？該法規所定准許私人武裝保全人員持有或使用槍、彈所附的條件或准許範圍為何等均未釐清，因此撤銷發回，由高雄高分院更三審重新開庭審理。

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