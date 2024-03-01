連署一份200元！彩券行老闆揪團幫郭台銘連署 結果慘了…

彰化地檢署偵破彩券行業者揪團，以每份200元購買連署書。（資料照）

2024/03/01 20:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化經營多家彩券行的邱姓男子，為使郭台銘、賴佩霞得以通過總統、副總統選舉的連署門檻，找來其妻蔡女跟彩券行店長林女，以每份連署書200元，向多名友人價購逾43份連署書，遭檢警查獲，彰化地檢署今（1日）偵結，將邱男等3人依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌提起公訴。

起訴書指出，邱男（40歲）經營多家彩券行，並從事團購及線上購物等事業，擁有相當的人際脈絡資源，去年8月至10月間，他為使郭台銘、賴佩霞得以通過第十六任總統、副總統選舉連署門檻，以每份連署書200元，向多名友人價購連署書。

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起訴書指出，邱男去年10月交付1萬元給妻子蔡女（44歲），做為向不特定人價購連署書之用，邱男還將連署書範本及填寫方法，以LINE傳給其妻，並表示每交付一份連署書可給予200元，最後蔡女取得8份價購而得的連署書。

除此之外，邱男去年9月召開彩券行幹部會議，會議上他表示，每人填寫連署書就可以獲得200元報酬，隨即提供空白連署書，並指示與會幹部填寫連署書，寫完後交給店長林女，就可以得到200元，同時邱男也透過LINE，在「幹部群組」發布相同消息，並附上連署書範例給眾人參考，林女最後取得逾30份價購而得的連署書。

邱男將逾42份連署書送到一處連署站，交給不知情的連署站工作人員，事後員警接獲檢舉，報請檢察官指揮於去年10月27日，前往搜索並將邱男拘提到案，彰化地檢署近日偵查終結，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌，將邱男、邱妻蔡女、及林姓女店長提起公訴。

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