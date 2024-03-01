為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

連署一份200元！彩券行老闆揪團幫郭台銘連署 結果慘了…

彰化地檢署偵破彩券行業者揪團，以每份200元購買連署書。（資料照）

彰化地檢署偵破彩券行業者揪團，以每份200元購買連署書。（資料照）

2024/03/01 20:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化經營多家彩券行的邱姓男子，為使郭台銘、賴佩霞得以通過總統、副總統選舉的連署門檻，找來其妻蔡女跟彩券行店長林女，以每份連署書200元，向多名友人價購逾43份連署書，遭檢警查獲，彰化地檢署今（1日）偵結，將邱男等3人依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌提起公訴。

起訴書指出，邱男（40歲）經營多家彩券行，並從事團購及線上購物等事業，擁有相當的人際脈絡資源，去年8月至10月間，他為使郭台銘、賴佩霞得以通過第十六任總統、副總統選舉連署門檻，以每份連署書200元，向多名友人價購連署書。

起訴書指出，邱男去年10月交付1萬元給妻子蔡女（44歲），做為向不特定人價購連署書之用，邱男還將連署書範本及填寫方法，以LINE傳給其妻，並表示每交付一份連署書可給予200元，最後蔡女取得8份價購而得的連署書。

除此之外，邱男去年9月召開彩券行幹部會議，會議上他表示，每人填寫連署書就可以獲得200元報酬，隨即提供空白連署書，並指示與會幹部填寫連署書，寫完後交給店長林女，就可以得到200元，同時邱男也透過LINE，在「幹部群組」發布相同消息，並附上連署書範例給眾人參考，林女最後取得逾30份價購而得的連署書。

邱男將逾42份連署書送到一處連署站，交給不知情的連署站工作人員，事後員警接獲檢舉，報請檢察官指揮於去年10月27日，前往搜索並將邱男拘提到案，彰化地檢署近日偵查終結，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌，將邱男、邱妻蔡女、及林姓女店長提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉幫郭台銘「買連署」 國民黨前中常委范成連等13人起訴
2023/12/14 11:48

涉幫郭台銘「買連署」 國民黨前中常委范成連等13人起訴
郭台銘連署書13萬不合格 李進勇曝「死人連署」份數
2023/11/15 12:32

郭台銘連署書13萬不合格 李進勇曝「死人連署」份數

陽明商圈有新建設 換屋族紛換新大樓
當鋪提供個資涉替郭台銘偽造千餘份連署書 7嫌到案獲交保
2023/11/14 16:08

當鋪提供個資涉替郭台銘偽造千餘份連署書 7嫌到案獲交保
宜蘭喜互惠員工催郭台銘連署書涉賄 幕後主嫌逮到了
2023/11/11 08:51

宜蘭喜互惠員工催郭台銘連署書涉賄 幕後主嫌逮到了

聯邦神卡國旅最高6%、旅日最高4.5%
1張郭台銘連署書換1箱900元衛生紙 麥寮鄉農會總幹事收押
2023/11/02 19:17

1張郭台銘連署書換1箱900元衛生紙 麥寮鄉農會總幹事收押
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播