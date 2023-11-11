宜蘭喜互惠員工催郭台銘連署書涉賄 幕後主嫌逮到了

宜蘭縣頭城喜互惠超市。（記者蔡昀容攝）

2023/11/11 08:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕鴻海集團創辦人郭台銘月初已送交連署書，但檢警調仍持續追蹤查辦是否涉賄。宜蘭喜互惠超市爆出職員以每份400元號召連署，涉犯總統副總統選舉罷免法，檢警調前天前往搜索，昨天抓到章姓主嫌。經連續兩天漏夜訊問，全案8人交保，每人2萬至15萬元不等，其餘訊後請回。

宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮縣調查站、宜蘭縣刑警大隊、礁溪警分局、移民署宜蘭專勤隊，前天動員119名人力，搜查喜互惠總公司、頭城喜互惠、相關人員住處等10個處所，帶回20餘人偵訊，但章姓主嫌不在縣內，檢警調循線追蹤章嫌，昨拘提到案。

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全案有13人列犯罪嫌疑人。林男、黃女各2萬元交保，俞男3萬元交保，林男5萬元交保，張男8萬元交保，陳女10萬元交保，其餘訊後請回。章男、蔡男昨經漏夜偵訊，各15萬元交保。

據了解，章姓主嫌不是喜互惠職員，是房地產仲介，章男夥同喜互惠關係企業主管蔡男，推由蔡男向喜互惠職員及家屬徵求填寫郭台銘連署書，每張連署書可拿400元。

另，據悉，擔任喜互惠總部主管的張男住在頭城，下班後常到門市走走，因此與頭城店主管和人員相識，於是揪大家連署。全案發生在10月間，粗估約200份連署書。

喜互惠表示，公司事先並不知情，屬員工個人行為，據查其他分店沒有相關情事，若有違反規定的同仁將會懲處；公司秉持行政中立，嚴禁員工於工作場所從事政治活動，內部會持續宣導法治觀念。

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