1張郭台銘連署書換1箱900元衛生紙 麥寮鄉農會3幹部聲押

麥寮鄉農會疑似要求職員繳交總統副總統連署書，且每繳回一張，即可換取每箱價值900元的衛生紙；圖為虎尾的郭台銘連署站。（記者林旻臻攝）

2023/11/02 13:47

〔記者林旻臻／雲林報導〕鴻海創辦人、總統擬參選人郭台銘獨立參選，傳出多起收購、偽造連署書等違法情事，雲林縣麥寮鄉農會疑似要求職員繳交總統副總統連署書，且每繳回一張，即可換取每箱價值900元的衛生紙，檢方昨日帶回農會總幹事許浚杰等13名職員查證，訊後今日上午許浚杰等3人被依違反選罷法涉嫌重大為由，向雲林地方法院聲請羈押，林姓女職員20萬元交保。

雲林縣地檢署檢察官段可芳昨日上午指揮法務部調查局雲林縣調查站、台西警分局、刑事警察大隊、移民署雲林專勤隊，持搜索票至雲林縣麥寮鄉農會等10處執行搜索，並帶回13人漏夜訊問。

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雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，許浚杰與鄭姓、許姓、林姓等3名農會女職員，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，今日上午向雲林地方法院聲請羈押，林姓女職員無羈押必要，以20萬元交保。

雲林地檢署表示，雲林查賄團隊將秉持公正、公平的態度，全力偵辦各類妨害選舉案件，維護乾淨的選風，確保國家民主的基石。民眾如有發現妨害選舉不法行為，可撥打檢舉專線0800-024-099#4，賺取高額獎金，檢舉人身分及資料，絕對保密。

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