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國6三寶出沒！愛蘭段逆向狂飆 目擊駕駛急閃怒噴：不要命

國道6號東行線埔里愛蘭路段今天上午黑色轎車逆向行駛，嚇壞其他駕駛。（圖擷自爆料公社）

國道6號東行線埔里愛蘭路段今天上午黑色轎車逆向行駛，嚇壞其他駕駛。（圖擷自爆料公社）

2024/03/01 19:23

〔記者佟振國／南投報導〕三寶出沒嚇人！有民眾今天上午10點多開車行經南投縣埔里鎮國道6號東行線，內側車道突然有部黑色轎車高速迎面而來，嚇得他和前方駕駛紛紛閃避，痛批不要命、害人害己。國道7隊說，已調閱相關畫面通知駕駛人到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處3萬6000元罰鍰，若涉及公共危險也將依刑法送辦。

民眾在爆料公社以「嚇死寶寶，想到在台灣竟然會遇到這種事情」為題發文說，上午10點36分開車行經國道6號東行線愛蘭路段，準備要下埔里末端出口，內側快車道上竟然衝出1輛車，高速迎面駛來，而且完全不減速，每台車只能趕緊向外側車道閃避，大家都嚇死了，這只在電影情節上演，沒想到真的遇到了，逆向駕駛真的是不要命，根本是害人害己。

國道6號東行線過去幾年也曾發生不少逆向案例，其中，最嚴重是1部BMW轎車駕駛疑酒後由埔里交流道逆向上國道，行經愛蘭路段與大貨車對撞，駕駛慘死，轎車也成廢鐵。

國道7隊說，檢視影片內容發現是今天早上10點30分左右通報案件，勤務指揮中心隨即監控即時影像，通知巡邏車前往處理，在員警抵達前，該車已自行下愛蘭交流道，後續將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明，並依道路交通管理處罰條例第43條1項6款｢在高速公路或快速公路逆向行駛｣舉發，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，若行為故意等涉及公共危險，也會依刑法移送偵辦。

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