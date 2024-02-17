三寶機車騎上斑馬線被撞還提告 衰駕駛等3年才逆轉

3年前劉姓駕駛從左轉車道左轉，豈料張姓騎士載著女性友人從右側闖紅燈衝出，還逆向騎在斑馬線上橫越馬路，讓劉來不及反應，他與張男擦撞後還被告，直到今年才逆轉判無罪。（資料照）

2024/02/17 16:57

〔記者王捷／台南報導〕3年前劉姓駕駛從左轉車道左轉，豈料張姓騎士載著女性友人從右側闖紅燈衝出，還逆向騎在斑馬線上橫越馬路，讓劉來不及反應，導致汽、機發生擦撞，劉男因此被告，簡易庭判他拘役20天，他不服提出上訴，直到今年2月合議庭法官才認為劉男沒疏失，逆轉判無罪。

這件車禍發生在2021年8月晚上，拖了兩年，直到去年9月簡易庭才判決，當時法官認為，劉男要左轉，而張男是直行，既然劉男與前車有保持距離，應該注意右方來車，認定劉男「貿然左轉」有過失責任，加上劉男沒有跟張男和解，判拘役20天，忽略張男把車騎上斑馬線、逆向、闖紅燈等嚴重的違規行為。

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劉男不服提出上訴，認為自己沒有過失責任，他當時在左轉道上，右邊的直行車道都是車，他的視線被阻擋，根本無法防範從右側、逆向、闖紅燈的張姓騎士。

二審合議庭很難認定劉男有未注意車前狀況的過失，因為告訴人張姓騎士自稱，騎車時速20公里、大約騎了7、8公尺發生車禍，所以換算下來，秒速是5.56公尺，從起步到車禍僅約1.4秒。

法官引用美國北佛羅里達州立大學、警察科技管理學院提出的「事故重建分析」，該學院採用的反應時間是1.6秒，不包含煞車的時間。合議庭認為，就算劉男已注意到張男從右側騎機車出現，那有足夠的反應時間煞停嗎？實在很難苛責劉男要在瞬間內，作出適當反應，以防範、閃避危害發生，所以改判無罪。

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