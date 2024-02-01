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騎士逆向不到2公尺挨罰 法官批警「裁量濫用」判撤銷罰單

鄭姓機車騎士於便利商店逆向不到2公尺，被警方開罰900元。（記者張瑞楨翻攝自GOOGL街景）

鄭姓機車騎士於便利商店逆向不到2公尺，被警方開罰900元。（記者張瑞楨翻攝自GOOGL街景）

2024/02/01 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕鄭姓機車騎士於2022年12月27日晚間，在彰化市一家便利商店前，因迴避路旁汽車，他略微逆向行駛，卻當場被警察攔停告發處罰900元，鄭男提起行政訴訟，主張案發地是便利商店前停車空地，台中高等行政法院勘驗警方錄影，發現鄭男因閃避轎車，逆向行駛於道路，但距離不到2公尺，法官抨擊警方「裁量濫用」，認為這種輕微且危害甚小的違規，警察勸導即可，判決罰單撤銷，可上訴。

判決書指出，鄭姓男子提起行政訴訟主張，騎機車於彰化縣彰化市金馬路三段與自強南路路口的便利商店，被值勤員警攔停，開出逆向行駛罰單，處900元罰鍰並記違規點數1點，但案發地不是道路，是便利商店停車區，而且他也是迴避一輛停放路旁的轎車，聲明上述處分撤銷。

台中高等行政法院勘驗警方的錄影畫面，鄭男當時騎乘機車，行經便利商店前方空地時，因有一輛白色轎車，停放在該空地上，他繞行越過該白車時，確有短暫駛入金馬路三段北向最靠左側的馬路，確實有逆向行駛行為，但現代社會發達，交通往來頻繁，且車種複雜多樣，道路型態多元，人車網絡相互交錯，對於民眾而言，如不能遵循慎守，處罰隨之而來，固屬必要手段，但如果是違規情節輕微，糾正或勸導即足夠，無須動輒處罰，以免情輕法重，有失衡平。

法官認為，依錄影畫面，鄭男不按遵行方向行駛，但當時超商前方空地有白車，已靠近道路邊緣，鄭男為越過白車，逆向駛入車道，僅越過白車寬度的距離，旋即駛入便利商店的空地，逆向距離不及2公尺，時間甚為短暫，不是嚴重違規。

法官強調，鄭男駛出路肩的位置，是便利商店私人停車空地與道路的邊界處，僅稍微用到柏油路面，可認定逆向行駛對於交通危害性至為微小，已屬輕微，警方當場攔停後，可以依行政罰法第19條規定，施以糾正、勸導，並作成紀錄，命其簽名，應足使鄭男心生警惕，避免再犯，但是員警仍開出罰單，有裁量濫用的違誤，據此撤銷罰單，可上訴。

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