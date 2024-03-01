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罕見認定 工人喝完保力達開車車禍判無罪

警方在攔查實務上，常遇到酒駕嫌疑人自稱沒醉，一位洪姓工人也辯稱車禍不是因為酒精影響，在通過測驗後，法院最後判他無罪。（資料照，警方提供）

警方在攔查實務上，常遇到酒駕嫌疑人自稱沒醉，一位洪姓工人也辯稱車禍不是因為酒精影響，在通過測驗後，法院最後判他無罪。（資料照，警方提供）

2024/03/01 17:40

〔記者王捷／台南報導〕洪姓工人喝完保力達藥酒後開車撞傷人，酒測值0.19毫克，但洪辯稱因分心用手機才車禍，與酒精無關，法院審理後認為，雖他酒後駕車，但洪男通過了直線、平衡測試，法官認為他的表現沒有受到酒精影響，不能只要喝酒開車肇事就認定是「不能安全駕駛」，所以故判洪男無罪。

去年洪男喝完保力達，開小貨車下工，在一個路口未能及時注意到紅綠燈變化及前方車輛，與吳姓騎士擦撞，導致對方受傷。事後，警方對洪男進行酒精測試，發現酒精濃度超標。洪男辯稱，事故發生時，他朋友打電話給他，是因為使用手機分心，跟喝酒沒關係。

酒駕之後自稱沒喝酒、很清醒的辯詞，警方在攔查酒駕時很常遇到，洪男堅持要做直線、平衡以及手繪同心圓測試，證明自己很清醒，但是檢警發現他的腳在發抖，所以認為洪男仍受到酒精影響，以公共危險罪嫌移送。

但是法院在審理時認為，光是用酒後駕車、發生交通事故的客觀事實，不能當作「不能安全駕駛」的證據。

法官引用台北榮民總醫院的鑑定，認為酒測值在0.25毫克時，人體會顯示輕微的協調功能下降，濃度提升至0.5毫克，則會出現反應變慢、感覺遲鈍並影響駕駛的中毒症狀。但是洪男的酒測值是0.19毫克，顯示受酒精影響程度不大，洪男聲稱使用手機分心的說法，並非不可能。

另外，在測試上法官也認為洪男能通過直線、平衡與同心圓繪製，證明他沒有受到酒精影響，而且被撞的騎士撤回告訴，警方也開了一張邊開車邊用手機的罰單，綜合這些條件，最後判洪男無罪。

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