ATM轉帳以為故障 「領了3萬沒拿」被後面阿北摸走

王男以為ATM故障改至隔壁機臺操作，直到顯示餘額不足，通報行員查詢，才發現是原機臺吐鈔3萬元被後方阿北順手牽羊。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/01 15:06

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市王姓男子，日前在北市文山區某銀行欲操作ATM轉帳3萬元給友人，因不慎點選提款，以為機械故障改至隔壁機臺操作，直到顯示餘額不足，通報行員查詢，才發現是原機臺吐鈔3萬元被後方阿北順手牽羊，文山二警方獲報後，上月找到62歲的林男，把錢追回外依侵占罪法辦。

去年12月，王男到羅斯福路6段的銀行操作ATM，準備轉帳給友人，因誤觸提款並輸入3萬元金額後，未出現點選行庫、帳號資訊畫面，王男以為機械故障而移置隔壁機臺，這次順利輸入金額以及轉入帳號等資訊，沒想到仍交易失敗，原因是「餘額不足」。

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但王男轉帳前才在原機臺存入4萬元，不可能餘額不足，連續操作失敗後，王男誤以為是機械故障，走到銀行櫃臺通知行員，一查才發現3萬元是在原機臺提款領出，疑被後續使用者取走。

王男得知真相後心急如焚，隨即趕到景美派出所報案。警員陳子茵受理該案件後，仔細調閱監視器、判斷嫌犯來離路線，以車追人查緝犯嫌身分，鎖定林男涉有重嫌，通知到案後並查扣被取走的新臺幣3萬元，1月份發還給王男，將全案以侵占案函送偵辦。

王男表示，原本已經對這筆錢不抱希望，沒想到員警鍥而不捨追查，讓這3萬元能失而復得。王民女兒更寫信給警方表示，雖然3萬元金額不大，但對於北市警察的專業、用心，努力守護民眾財產安全表達由衷的感謝。

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