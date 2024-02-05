老翁撿到手機趴趴走未送警局招領 被警定位尋獲侵占罪法辦

72歲許男拾獲手機趴趴走未送警局招領，被警定位尋獲依侵占罪法辦。（民眾提供）

2024/02/05 14:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕拾獲手機務必送交警局失物招領，否則將會吃上侵占罪！ 高雄72歲許姓老翁昨拾獲1支iPhone 12 PRO MAX手機，二手機市價逾萬元，卻未送至警局招領，失主報警尋機，警方利用手機定位，發現手機位置正在移動，判斷應是遭人撿拾，並循線前往附近查找，進而在許男身上尋獲，依侵占罪嫌法辦。

警方指出，4日上午9時許，郭姓男子（31歲）慌張地跑進前金分駐所，詢問是否撿獲一支iPhone 12 PRO MAX手機，員警安撫並詢問遺失物特徵，並立即提供協助，後續在報案人提供手機定位後，迅速在1小時內查緝到侵佔手機的許嫌（72歲），並順利發還手機。

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據瞭解，郭男晚間與友人歡唱後步行返家，要就寢時才發現手機遺失，裡面有著過去好幾年走過各地的回憶，但實在想不起來掉落於何處，只好尋求警方幫忙，經受理員警依手機定位，隨即發現手機位置正在移動，判斷應是遭人撿拾，並循線前往附近查找，果真在許男身上尋獲。

許男因一時貪念觸法，新興分局今依刑法侵占罪函送偵辦，分局長張泰賓表示，民眾拾獲他人財物，務必送交就近的警察機關公告招領，如未送交警察機關或相關單位，可能涉及侵占遺失物之刑責，切勿因一時貪小便宜而觸犯法網。

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