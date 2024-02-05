為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老翁撿到手機趴趴走未送警局招領 被警定位尋獲侵占罪法辦

72歲許男拾獲手機趴趴走未送警局招領，被警定位尋獲依侵占罪法辦。（民眾提供）

72歲許男拾獲手機趴趴走未送警局招領，被警定位尋獲依侵占罪法辦。（民眾提供）

2024/02/05 14:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕拾獲手機務必送交警局失物招領，否則將會吃上侵占罪！ 高雄72歲許姓老翁昨拾獲1支iPhone 12 PRO MAX手機，二手機市價逾萬元，卻未送至警局招領，失主報警尋機，警方利用手機定位，發現手機位置正在移動，判斷應是遭人撿拾，並循線前往附近查找，進而在許男身上尋獲，依侵占罪嫌法辦。

  警方指出，4日上午9時許，郭姓男子（31歲）慌張地跑進前金分駐所，詢問是否撿獲一支iPhone 12 PRO MAX手機，員警安撫並詢問遺失物特徵，並立即提供協助，後續在報案人提供手機定位後，迅速在1小時內查緝到侵佔手機的許嫌（72歲），並順利發還手機。

據瞭解，郭男晚間與友人歡唱後步行返家，要就寢時才發現手機遺失，裡面有著過去好幾年走過各地的回憶，但實在想不起來掉落於何處，只好尋求警方幫忙，經受理員警依手機定位，隨即發現手機位置正在移動，判斷應是遭人撿拾，並循線前往附近查找，果真在許男身上尋獲。

許男因一時貪念觸法，新興分局今依刑法侵占罪函送偵辦，分局長張泰賓表示，民眾拾獲他人財物，務必送交就近的警察機關公告招領，如未送交警察機關或相關單位，可能涉及侵占遺失物之刑責，切勿因一時貪小便宜而觸犯法網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
車寄女友名下分手後竟遭變賣 情傷男上法院討補償
2024/01/28 18:28

車寄女友名下分手後竟遭變賣 情傷男上法院討補償
男借100萬給友人交保被律師A走一半 法官判還
2024/01/24 12:25

男借100萬給友人交保被律師A走一半 法官判還

陽明國中學區夯 校園景觀宅稀有搶市
「神鬼女會計」A走双喜電影1.2億 判刑8年2月定讞
2024/01/23 12:14

「神鬼女會計」A走双喜電影1.2億 判刑8年2月定讞
獨家》女警拾獲香奈兒錢包竟佔為己有 南港警分局火速自檢送辦
2024/01/18 16:28

獨家》女警拾獲香奈兒錢包竟佔為己有 南港警分局火速自檢送辦
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播