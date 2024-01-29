藝人林彥君車神尪江勝山 涉侵占選手贊助費被起訴

2018年亞運自由車下坡賽銀牌得主、有「車神一哥」稱號的江勝山被選手家長指控侵占指定用途贊助費，桃園地檢署近日偵結將他起訴。（圖取自江勝山臉書）

2024/01/29 19:36

〔記者余瑞仁／桃園報導〕2018年雅加達亞運自由車下坡賽銀牌得主、被封為「車神一哥」的江勝山，是桃園市體育會自由車委員會前任主委，他被控涉嫌侵占選手家長指定用途的3筆贊助費6萬5000元，江雖稱將經費用於自由車賽道設計及雜支，但無法提出相關支出單據，桃園地檢署近日偵結，依侵占罪嫌將他提起公訴。

30歲的江勝山是台灣頂尖的下坡賽好手，曾締造全國運動會三連霸，2016年在全球最頂級的加拿大Crankworx Giant雙人曲道賽奪金，成為亞洲史上第一人，2018年勇奪雅加達亞運自由車下坡賽銀牌，在自由車壇號稱「車神一哥」，並於1年多前迎娶大他10歲、暱稱「151」的藝人林彥君。

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提告的魏姓家長向本報指出，他曾以每月10萬元聘請江勝山擔任小孩的教練，訓練期4個月，主要是想協助江勝山的出國比賽經費，更希望江能成為小孩的「良師益友」，然而他於2019年7月匯款給江指定支付兒子到加拿大比賽餐費用途的經費卻被江私吞，小孩每天只能吃薯條；而江透過臉書社團「快樂夥伴」舉辦各項自行車比賽或活動時，他於2020年6月贊助「文漳盃」的指定款項也被江勝山私吞，工作人員沒拿到工資還倒貼餐費；2020年7月他再贊助「柏杭盃」的指定款項仍被江私吞。

魏姓家長說，他事後獲悉此事，在兒子的「利益」與「教育」之間，艱難的選擇教育小孩而對江提出告訴，兒子也因此被協會排擠，自此未再上場比賽。

桃園地檢署一度將此案以不起訴處分，經魏姓家長提起再議，檢方續行偵辦時，江勝山雖稱把家長贊助費用於賽道設計及雜支，但無法提出單據，檢方另傳喚相關工作人員，查出各項賽事的支出明細並未列入魏姓家長的6萬5千元贊助費，認為江勝山涉犯3起侵占罪，近日偵結起訴。

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