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民宅常被檢舉飄臭 土城警扮外送員破彩虹菸工廠逮裝病毒蟲

新北市警土城分局土城、頂埔所，破獲一處藏身捷運永寧站附近的彩虹毒菸工廠，逮獲裝病的顏嫌等3名毒蟲，起出毒菸及原料。（記者吳仁捷翻攝）<h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

新北市警土城分局土城、頂埔所，破獲一處藏身捷運永寧站附近的彩虹毒菸工廠，逮獲裝病的顏嫌等3名毒蟲，起出毒菸及原料。（記者吳仁捷翻攝）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2024/03/01 12:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區大安路一處民宅常被檢舉發出臭味、且出入複雜，土城警分局頂埔、土城派出所查訪，懷疑該處為製毒工廠，2月29日假冒外送員讓毒蟲開門，一舉衝入緝毒，當場查獲林姓、潘姓毒蟲在屋內製作彩虹毒菸、顏姓毒蟲則躺在屋內休息，警方查緝時，顏嫌裝病拒絕配合，警方仍在屋內起出1公斤毒菸、2罐彩虹菸草、51根毒菸、包裝盒及捲菸工具等證物，全案依法送辦，續追毒品來源及去向。

土城警分局執行「清源專案3.0」及「社區警政再出發」，落實鄰里布建查訪，頂埔、土城所接獲民眾反映，大安路一處民宅常飄出怪味，出入複雜，頂埔、土城兩所查訪、蒐集事證後，昨日下午土城所警員王凱正、林豐廷、曹哲瑋、黃瀚緯及許庭榮會同頂埔所員警，持搜索票到土城區大安路民宅內搜索，員警假冒外送員要求開門，但門一開就在陽台發現22歲林男及25歲潘男正製作彩虹菸，進入屋內發現19歲顏男躺在沙發上，員警出示搜索票搜索，顏男不斷裝病消極不配合，但警方仍在場發現摻有K他命反應的毒菸原料、成品，當場逮捕顏嫌等3人，並查扣彩虹菸菸草2罐、捲煙器2台、空煙管2盒、彩虹菸成品51支及手機2台，全案依毒品條例移送新北地檢偵辦。

土城分局長謝龍富表示，落實警政署推動「清源專案3.0」及「社區警政再出發」，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，並強化警民互動建構夥伴關係，以達犯罪偵防及為民服務的目標，確保社會安寧，守護市民安全，也提醒民眾如有發現不法情事，可撥打110報案專線，或就近至警察機關提供犯罪情資，共同打擊犯罪。

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新北市警土城分局土城、頂埔所，破獲一處藏身捷運永寧站附近的彩虹毒菸工廠，逮獲裝病的顏嫌等3名毒蟲，起出毒菸及原料。（記者吳仁捷翻攝）<h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

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新北市警土城分局土城、頂埔所，破獲一處藏身捷運永寧站附近的彩虹毒菸工廠，逮獲裝病的顏嫌等3名毒蟲，起出毒菸及原料。（記者吳仁捷翻攝）

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