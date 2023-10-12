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夜市娃娃機台裡藏毒 宜蘭警1個月逮111名嫌犯

宜蘭市東門夜市娃娃機台藏有毒品。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭市東門夜市娃娃機台藏有毒品。（記者蔡昀容翻攝）

2023/10/12 13:50

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國內毒品以愷他命（K他命）、毒咖啡包、彩虹菸為年輕主流趨勢，宜蘭縣警局一個月來專案查察，總計查緝18.24公斤毒品，逮獲111名嫌犯，並發現竟有藥頭把原料和成品藏在人來人往的東門夜市娃娃機店，被警方識破，人贓俱獲。

宜蘭縣刑事警察大隊表示，配合全國安居緝毒專案，9月11日至10月10日期間，密集掃蕩各類毒品，共逮捕38名藥頭及73名毒品犯嫌，並查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命、毒咖啡包、彩虹菸計18.24公斤。

查緝過程中，警方鎖定某藥頭，登門卻找不到毒品，但發現藥頭持有一大串夾娃娃機鑰匙，懷疑另有隱情，因而前往由藥頭管理、位於東門夜市的娃娃機店，果真在兩台機台裡面，找到彩虹菸成品和原料。

警方觀察，在台灣毒品市場，彩虹菸、咖啡包和愷他命較受年輕族群青睞。彩虹菸由多種毒品剩料混雜而成，效果反覆不定，對身體傷害甚劇，雖然用料及效果差，但價格低廉，透過摻入色素，使用時能產生不同顏色煙霧。

咖啡包每包重量約50公克，成分多為奶粉、果汁粉等，毒品含量僅0.1至0.2公克，成本和製作門檻低，可謂暴利，是毒品大宗。

國內近來攔截到的進口毒品，愷他命（K他命）有增加趨勢，顯示國內具備需求量，目前仍是市場主流，警方在這次專案查獲300公克，逮獲販賣、吸食及持有共26人。

宜蘭縣警局局長林武宏表示，毒品犯罪不斷進化，利用各種噱頭行銷，侵害社會大眾，警方會持續動員加強查緝，掌握國內外毒品情勢，掃蕩各類毒品源頭供應管道。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

毒品彩虹菸製作工具。（記者蔡昀容翻攝）

毒品彩虹菸製作工具。（記者蔡昀容翻攝）

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