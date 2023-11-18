想滅證卻菸蒂彈不準 警臨檢抓到「彩虹菸」

許男（左）交出6根彩虹毒菸，經檢測呈現第三級毒品陽性反應，警方將許、陳兩男依違反毒品危害防制條例送辦。（民眾提供）

2023/11/18 13:16

〔記者王捷／台南報導〕南警二分局17日晚上臨檢酒店，結果在店門口就聞到K他命燃燒臭味，原來是許姓男子跟陳姓友人在門口抽「彩虹菸」，兩人看到警察急忙把菸頭丟進排水溝，但陳男沒投準，菸蒂卡在人孔蓋上，讓警方掌握證據，並在許男身上起出6支「彩虹菸」，訊後將兩人以毒品罪移送。

據了解，許男為了招待北部來的陳男走店，當晚約於該酒店聚會，酒後兩人走到店外騎樓處吸毒菸，沒想到遇到警二分局臨檢轄內的八大行業，接近深夜11點時，員警吳宗懋、魏文星在酒店外巡邏時，聞到明顯的毒品菸味引起他們的注意。

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警員細心搜尋，發現許男與陳男躲在轉角暗處抽毒菸，他們看到警察，連忙彈掉菸頭，並把菸蒂丟進排水溝，假裝沒事想離開，雖然兩人試圖將毒菸蒂丟進水溝滅跡，但陳男沒有投準，仍有一根菸蒂卡在水溝蓋上。

警方迅速將菸蒂取起做為證據，並進一步搜查發現，發現許男身上還藏有6支彩虹菸，經毒品及尿液檢測，兩人均呈現毒品陽性反應，警方因此將兩人依法移送。

第二分局強調，假日酒駕、毒品使用情況可能增加，因此特別加強夜間臨檢和路檢工作。當晚共查獲毒品案件5起、酒後駕車2起、並捕獲1名竊盜通緝犯，警方將持續加強巡邏與檢查，以維護良好的治安與交通安全環境。

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