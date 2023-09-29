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中秋連假開毒趴？南警攔查違規車輛 起獲70包彩虹菸草

永康警方攔查違規行駛車輛，起獲毒品「彩虹菸草」。（民眾提供）

永康警方攔查違規行駛車輛，起獲毒品「彩虹菸草」。（民眾提供）

2023/09/29 09:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中秋連假展開，台南永康警分局今日凌晨攔查1部違規行駛車輛，起獲70包新興毒品「彩虹菸草」，蔡姓嫌犯推託都是別人的，與自己無關，但他初步尿液檢驗卻呈陽性，全案移送法辦。

永康分局大灣派出所員警執行巡邏勤務，在文賢街發現1部轎車夜裡行駛卻未開啟大燈，有安全之虞，上前稽查、了解，意外起獲毒品。

駕駛是26歲的蔡姓男子，面對攔查，指稱向朋友借車到台南工作，問答雖然表現從容，但避重就輕，員警察覺有異，隨後看到車門置物處1紙袋裝著不明可疑的東西，他見事跡敗露，坦承是「毒品彩虹菸」。

警方又在後車廂的鞋盒內發現彩虹菸草，共計70包，總重達275.46公克，全案依毒品危害防制條例偵辦，並擴大向上溯源。

永康警方指出，彩虹菸為新興的三級毒品，原料為「3，4-亞甲基雙氧苯基乙基胺已酮（N-Ethylhexylone）」，經組裝、製作；為讓吸起來有特別的風味，還會添加香草精調味。

警方強調，毒品彩虹菸內含愷他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠，以及FM2等混合毒品，有興奮劑與抑制劑2種不同類型的成分，吸食容易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用。

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永康警方攔查違規行駛車輛，起獲毒品「彩虹菸草」。（民眾提供）

永康警方攔查違規行駛車輛，起獲毒品「彩虹菸草」。（民眾提供）

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