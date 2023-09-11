台中8男女開毒趴臨檢少1人 他突發奇想使出「隱身術」糗大

廖男鑽到床墊和床底中間，再用床單和棉被蓋上仍被警方揪出。（民眾提供）

2023/09/11 10:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子今年4月呼朋引伴在摩鐵群聚開毒趴，警方獲報臨檢時，雖當場查獲K毒及7人，但對照房客資料卻少了1人，一度遍尋不著，原來廖男因被通緝，唯恐曝光，才會突發奇想模仿忍者鑽到床墊和床底中間，但隨後還是被揪出逮捕，而廖男因涉毒品轉讓刑責，檢方也在今天偵結起訴。

台中市刑大毒緝中心專員曾子建今指出，警方接獲民眾檢舉，北區一間摩鐵的房間內疑有人開毒趴，除整晚有震耳電子樂傳出，還有陣陣刺鼻K毒臭味竄出，立即派員臨檢時，先在入口櫃檯檢視該房的房客資料，確認有8人登記後進入查緝，當場查獲K菸及K他命殘渣袋等證物。

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但警方清點人數後卻發現，現場房內僅有2男5女，與登記人數不符，原來負責召集開毒趴的26歲廖男，找來這些友人一起狂歡，發現警方上門臨檢時，因唯恐毒品通緝身分曝光卻又無處可逃，索性突發奇想模仿忍者使出傳說中的「隱身術」，鑽到床墊和床底中間，再請友人把床單和棉被蓋上，以為這樣就不會被警方發現。

但因為實在是太明顯了，加上人數對不起來，所以很快就被員警發現揪出，也因為自作聰明，當場查證身分第一時間被壓制上銬，警方隨後將廖嫌等8人帶回偵辦，訊後全案依毒品罪嫌送辦，廖男也被解送歸案，而廖男雖供稱是無償提供K毒，仍涉及轉讓刑責，檢方也偵結起訴，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

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廖男因通緝被上銬逮捕。（民眾提供）

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