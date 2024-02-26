離譜！彰化5男招募未成年製「彩虹菸」 把汽旅當製毒工廠

彰化邱姓男子招募多名年輕男子，一起製造含有三級毒品成分的「彩虹菸」，短短3個月就獲利數十萬元。（民眾提供）

2024/02/26 23:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣邱姓男子習得製作三級毒品「彩虹菸」方式，他從去年7月起陸續招募江姓等5名年輕男子一起製作彩虹煙，還因人手不足，連未成年都招募，而邱男生性狡猾，製毒時選在偏僻的工寮，或是汽車旅館內，短短數月該集團就獲利至少50萬元，彰化地檢署偵查終結，依違反毒品危害防制條例將邱男等5人提起公訴。

起訴書指出，邱男（22歲）從去年7月至12月間陸續招募許、江、鄭、蔡、詹男等18歲到22歲不等年輕人，及2名16及歲17歲未成年少年加入該犯罪集團，一起製造含有三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分的彩虹菸。

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起訴書指出，眾人為擴大經營規模，邱男還與許男合資25萬元作為成立基金，並與江男擬定計畫在二林鎮租屋成立工作室，去年9月，先指示鄭男在購物網站訂購彩虹菸菸草、菸管、打菸機、包裝袋等物，另外再指派另一人取得燃製工具，接著一行人再前往至離工作室偏遠的溪州鄉一處工寮，及田中鎮一間汽車旅館製造彩虹菸。

檢方調查發現，該製毒集團用打菸機將有毒品的菸草打進菸管，以18支為1包裝進夾鏈袋，再以一條10包售價3萬元對外販售，甚至大膽的在某國小圍牆外進行交易，而每販售1條邱男可獲1萬8000至2萬1000元利潤。短短數月已賺取36萬元、另一名江男亦獲取約10萬至20萬元利潤。

檢警也發現，邱男曾向台中市某夜店購買30克的愷他命（價值3萬1500元），一併查獲。檢方認為，邱男等人將毒品滲入菸草製成彩虹菸，將使毒品更容易流通施用，並對社會秩序和人體健康造成危害，全案將邱男、江男及鄭、蔡、詹嫌等5人提起公訴，許男另涉三級毒品製造，另案偵辦，2名未成年則移送彰化地方法院少年法庭審理。

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