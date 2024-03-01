撞死分駐所警員！嫌犯穿內褲跑出門鑄大錯 母哽咽：對不起警察

簡男昨晚開著從新北市貢寮區澳底漁港偷來的貨車，撞進基隆市警三分局八堵分駐所，把值班警員蘇昱鴻撞死，貨車車頭嚴重毀損。（記者林嘉東攝）

2024/03/01 08:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子昨晚開著偷來的貨車撞死八堵分駐所值班警員蘇昱鴻，簡母告訴警方：「兒子昨晚突然大叫，穿著內褲就衝出家門」，想不到竟然偷車衝撞分駐所，還把值班的年輕警察撞死，簡母哽咽：「兒子精神狀況不好，對不起警察！」

警方追查簡男為何駕車撞進分駐所，漏夜趕到簡男貢寮住處，簡母見到警察登門嚇一跳，得知兒子開車撞進分駐所，撞死年輕警察，難過到說不出話來。

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簡母情緒穩定後指出，兒子精神狀況很不好，出現幻聽、幻覺、自言自語等症狀，過年前有去看醫生，有在吃精神科藥物，昨晚8點多，她聽到兒子突然大叫一聲後，只穿著內褲跑出屋外，就不見人影。

警方調查，簡男跑出屋外後，趁停在新北市貢寮區澳底漁港內1輛小貨車車上無人，直接跑上車把貨車偷走後開往基隆市，最後撞進八堵分駐所，撞死值班的警員蘇昱鴻。

警方調查，34歲的簡男有1次竊盜前科，簡男於2007、2013年間，共有3次違規駕車，被警方開過紅單，但這3張紅單都不是八堵分駐所警員開的，被撞死的蘇昱鴻與八堵分駐所的同仁都沒見過簡，更沒有人認識他。

男子簡通亮昨晚開著從新北市貢寮區澳底漁港偷來的貨車，撞進基隆市警三分局八堵分駐所，把值班警員蘇昱鴻撞死，貨車車頭嚴重毀損。（記者林嘉東攝）

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