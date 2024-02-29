前辦公室主任性侵女志工 北市副市長林奕華須連帶賠償123萬

高等法院認為，林廷霖（小圖，取自網路）雖在性侵前辭職獲准，但仍擔任義工及競選團隊成員，並替林奕華助選，認定林奕華為實質僱用人（大圖，資料照），判兩人須連帶賠償123萬餘元。

2024/02/29 16:44

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市副市長林奕華擔任立委時的前辦公室主任林廷霖，涉在林的服務處雜物間性侵女志工，林男被依強制性交罪判3年10月徒刑定讞，女志工另提「刑事附帶民事」賠償，高等法院認為，林廷霖雖在性侵前辭職獲准，但仍擔任義工及競選團隊成員並替林奕華助選，認定林奕華為實質僱用人，今判她和林男須連帶賠償123萬餘元，可上訴。

林廷霖2018年11月9日至2019年4月19日間，擔任立委林奕華的辦公室主任，與女志工結識後，於2019年4月28日晚間，以「討論選情」等理由，用LINE邀被害女志工、里長、議員助理等人，到林奕華立委服務處飲酒聚餐。一行人喝至凌晨散會，林將被害人留下，卻硬將她拖進服務處雜物間強吻，性侵得逞。

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事後，女志工痛批林男疑設局性侵，林男為息事寧人，向她下跪道歉，請求原諒未果，隔天林男又傳手機訊息向女志工道歉，被害人仍不原諒，驗傷後提告。

林廷霖在警訊和偵查時坦承喜歡女志工，2人發生性關係是合意性交。不過，台北地檢署依女志工驗傷結果，發現她左肩、右上臂、右手腕、左、右小腿都有明顯瘀傷、擦傷，並非正常性交會產生的傷痕，且事後林也道歉請求原諒，女志工並罹患創傷後壓力症候群和憂鬱症，認定林性交犯行明確，將林依強制性交罪起訴，最高法院判他3年10月定讞。

女志工並提出刑事附帶民事訴訟主張遭林強制性交，致貞操及性自主權受到侵害，並因此罹病無法工作，要求林賠償薪資損失、醫藥費及精神慰撫金，共600萬元，另外時任林男「老闆」的林奕華是僱用人，須連帶賠償。

林奕華認為，林男事發前已請辭獲准，2人並無僱傭關係；林仍主張是合意性交，且女志工求償金額過高。

北院認為，林男請辭後繼續擔任林奕華的志工，並於2019年5月繼續穿著印有「林奕華」名字的背心陪同她出席公祭場合，仍擔任林奕華競選團隊成員，並持有服務處鑰匙仍可自由進出，且當天聚會並非與他執行選舉職務無關，認定林奕華仍是林男的僱用人，須負起賠償責任，判2人應連帶賠償200萬8690元。

上訴後，高院維持一審見解，仍認定林奕華是林男的僱用人，須負連帶賠償責任，及維持精神慰撫金、醫療費用金額，但應酌減無法工作的損失，今改判林奕華與林廷霖應連帶賠償123萬4703元。

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