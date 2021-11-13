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    首頁　>　社會

    前幕僚性侵女志工 僱主林奕華判共賠200萬

    北院法官認為，林廷霖（小圖，取自網路）雖在性侵前辭職獲准，但仍可進出服務處，認定仍受僱林奕華（大圖，資料照），判兩人須連帶賠償兩百萬餘元。

    北院法官認為，林廷霖（小圖，取自網路）雖在性侵前辭職獲准，但仍可進出服務處，認定仍受僱林奕華（大圖，資料照），判兩人須連帶賠償兩百萬餘元。

    2021/11/13 05:30

    事發地在服務處儲物間

    〔記者溫于德、陳昀／台北報導〕國民黨籍立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，前年離職後竟在林奕華服務處儲物間性侵女志工，林被依強制性交罪判刑三年十月定讞。被害人另提民事求償六百萬元，台北地院認為，林雖在性侵前辭職獲准，但仍是義工，認定林奕華為僱用人，須連帶賠償二百萬餘元。

    雖請辭獲准 仍可進出

    北院認為，林廷霖請辭後繼續擔任義工，並於二○一九年五月穿著印有「林奕華」名字的背心陪同出席公祭場合，也持有服務處鑰匙，故認林廷霖仍受僱林奕華，二人均須負起賠償責任，但考量女志工合理月薪應為五萬元，不能工作損失為一百二十萬元，精神慰撫金八十萬元、醫療費八千六百九十元，判二人應連帶賠償二百萬八千六百九十元，可上訴。

    林奕華：會提上訴

    林奕華昨回應說，林廷霖雖曾受僱擔任她的「助理」，但早在二○一九年四月十九日合意終止僱傭關係，且案發前一晚的餐會，也是林廷霖個人和其他友人的聚會，並非執行公務，是他個人職務以外的聚餐行為。林奕華表示，收到判決書後，會立即針對事實認定錯誤及誤用法律部分，臚列理由提出上訴。

    林廷霖二○一八年十一月九日至二○一九年四月十九日間，擔任辦公室主任，與女志工結識後，於二○一九年四月廿八日晚間，以心情不佳為由，用LINE邀女志工、里長、議員助理等人到林奕華服務處飲酒聚餐，眾人喝至凌晨散會，林將她留下，違反其意願，將她拖進服務處儲物間強吻、性侵。

    林廷霖犯後傳手機訊息，並透過朋友道歉，還向女志工示愛，但未獲原諒，林態度大轉變，辯稱他才是受害者，還稱遭對方恐嚇，以及雙方有情愫，卻遭設局陷害。刑事歷審均未採信林的辯詞，認定林犯後毫無悔意，且從未道歉，判刑定讞。

    女志工另提民事求償主張，受害後患精神疾病，導致無法工作受有薪資損失並支出醫藥費，加上精神慰撫金，總計對林廷霖求償六百萬元，且林的僱用人是林奕華，應負起連帶責任。

    林奕華認為，林廷霖事發時，早因與同事衝突請辭，於二○一九年四月十九日獲准，因此二人並無僱傭關係；林廷霖則因求償金額過高，同樣請求法院駁回。

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