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    川普又出手！美國國安局長、副手雙雙被撤換

    美國國家安全局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）。（路透）

    美國國家安全局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）。（路透）

    2025/04/04 14:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任以來，已有多名軍方高層遭拔官。今日再傳出美國國家安全局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）與他的副手諾伯爾（Wendy Noble）雙雙遭撤換。

    綜合外媒報導，兩名現任與一名前任美國官員透露了霍格被拔官和諾伯爾被撤換的消息。霍格除了是國家安全局長外，還是網戰司令部司令，他的解職被認為是美國情報界的重大改組，該部門正在經歷重大變革；而諾伯爾則被調任到五角大廈主管情報的國防部次長辦公室。

    消息來源並不清楚兩人被拔官、撤換的原因。網戰司令部副司令哈特曼（William Hartmann）將會代理國安局長職務；國安局執行主任湯瑪斯（Sheila Thomas）則代理副局長。

    在國安局工作了20年的網路安全專家伯頓 （Renée Burton） 表示此事「令人震驚」。一些現任和前任國防官員表示，一種恐怖氛圍日益加劇，官員們擔心自己隨時可能因為對川普不夠忠誠而被解雇。

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