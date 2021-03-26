服務處性侵女志工 立委林奕華前助理確定判刑3年10月

一審、二審皆依強制性交罪將林廷霖判刑3年10月，最高法院今駁回上訴，林廷霖確定要關3年10月，近期須入獄。（資料照）

2021/03/26 11:12

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍立委林奕華的前辦公室主任林廷霖，前年4月離職後第10天，在林奕華服務處的儲物間內性侵女志工，事後他雖下跪、傳簡訊道歉仍未獲原諒，改口撇清雙方有情愫，辯遭設局陷害；但法院歷審都不採信，一審、二審皆依強制性交罪將他判刑3年10月，最高法院今駁回上訴，林廷霖確定要關3年10月，近期須入獄。

判決指出，林廷霖2019年4月19日離職，同月28日晚間9點多，以心情不佳為由，用LINE邀被害的女志工等人，到復興南路的林奕華服務處聚會，在場飲宴的人士包括里長、議員助理、調查官等多人。

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女志工指控，林男當晚坐在她身旁，酒後開始對她毛手毛腳，隔日凌晨眾人散會離去，林男不顧她的意願，將她拖進服務處的儲物間強行性侵，先強吻她，且不顧她經期來了，仍強度關山硬上，女志工全力掙扎以致雙手、小腿、雙肩多處受傷。

林男事後傳手機訊息道歉，並透過朋友表達歉意，還向她示愛，但都未獲被害女志工原諒，林的態度大轉變，自辯自己才是受害者，甚至稱遭對方恐嚇，審理時辯稱雙方有情愫，卻遭設局陷害。

北院一審認為，林廷霖明知女志工對他沒有情愫，仍強行性侵以逞性慾，不尊重女志工的性自主權，使被害人留下終身難以抹滅的性侵陰影，事後還辯稱兩情相悅，甚至喊冤稱遭誣陷，足見毫無悔意，且林男從未道歉，未能取得原諒，判刑3年10月。

林廷霖和檢方都上訴，林仍堅稱是合意性交，自認無罪，檢方認為林是公職助理，判太輕，並請求宣告褫奪公權。

二審高院依據相關證詞，去年11月宣判認定林有罪，刑期維持3年10月，而林犯案時已不具公職身分，並非運用公職身分性侵被害人，因此仍未宣告褫奪公權。

案經上訴，最高法院認為二審判決已充分說明事實認定與量刑理由，沒有違誤，駁回上訴定讞，林廷霖近期必須入獄。

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