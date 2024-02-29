女指綑綁性侵反被男控誣告 法官：不是虛構SM判無罪

彰化地院與高等法院台中分院都認為，被控誣告罪的小芳，對SM過程的描述，並非全然虛構捏造，判決她無罪。（示意圖）

2024/02/29 16:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子透過網路平台「愛情公寓」，於2017年認識女子小芳，同年10月9日入住飯店。張男綑綁小芳，滴蠟油用皮帶鞭打小芳，事後卻甩掉小芳，沒兌現娶小芳的承諾。2年後小芳控告張男性侵害，張男獲得不起訴後，反告小芳誣告，法官卻認為阿強承認雙方有SM行為，且過程激烈，小芳一度意識不清，全身抽搐、兩眼發白，小芳描述的SM過程並非全然虛構，不能認定她故意誣告，判決無罪確定。

判決書指出，張男指控說，雙方於上述時間入住飯店，飯店還是小芳（化名）訂的，兩人確實有SM（性虐待與被虐待的縮寫）行為，但他事後感覺小芳行為異常，逐漸與小芳保持距離，小芳卻一再傳訊息給他，逼迫他與小芳交往，還於2年後（2019年）11月，向台中警方控告他性侵害，檢察官認為雙方說詞差異很大，又缺乏性侵害證據而不起訴，他反告小芳誣告。

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張男還強調，小芳傳訊息給他，「我和你做了愛，月經到現在沒來」，足以證實他並未性侵害，全是小芳捏造誣告。

小芳則說，她於SM過程中，一度有意中止，但張男卻沒經過她同意，與她發生性關係，她說的是實話。

彰化地方法院一審認為，張男事後曾安撫說，要與小芳交往結婚，且張男也承認有SM過程，小芳並非完全虛構，判決小芳無罪，彰檢上訴二審，指小芳事隔兩年才提告，動機是想與張男繼續互動（指交往戀愛或結婚），小芳誣告屬實。

高等法院台中分院二審卻認為，依據檢方的不起訴書，張男描述過程中，指小芳當時全身抽搐，兩眼發白，5分鐘才恢復正常；張男當時在旁邊發呆，還在想要不要報警，且因張男擔心小芳身體有問題，就拒絕發生性關係；從上述過程中，可知小芳於SM後曾意識不清，是否因精神亢奮，加上自己罹患身心病症，主觀上認為雙方曾發生性行為？

二審強調，另有可能是小芳精神障礙困擾更嚴重，在警察詢問時，主觀上認定自己被張男性侵害，不論狀況為何，小芳對於SM過程，並非全然捏造，與誣告罪所規範的「故為虛偽陳述」的要件不符，維持無罪判決確定。

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