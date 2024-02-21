為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「試車」後不給錢 女告「包養男」性侵不成自己得蹲苦窯

阿永「試車」後不給錢，小芳控告性侵害不成，自己卻被判處5月徒刑，得入獄蹲苦窯。（示意圖）

阿永「試車」後不給錢，小芳控告性侵害不成，自己卻被判處5月徒刑，得入獄蹲苦窯。（示意圖）

2024/02/21 12:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳於2021年間，於網路上以每月15萬元，與男子阿永達成「包養」協議，阿永「試車」（發生性關係）之後卻不給錢，小芳竟控告阿永性侵害，台中地檢署不起訴，阿永進一步反告誣告罪，她於檢方偵查時坦承誣告，但台中地院一審時又否認，一審判刑6月，她上訴二審，指自己是被警察誤導，二審雖不採信，但減刑1月，改判5月徒刑確定，她必須入獄。

判決書指出，小芳於2021年10月7日深夜，與見到網路包養訊息，有意以每月15萬元包養她的陌生男子阿永（皆化名）見面，她說，阿永告訴她，性行為很重要，要求先「試車」（發生性關係），還承諾兩人結婚後，「每個月給我10萬」，當天「試車」時，她質問「我憑什麼相信你？」阿永說會先給2萬元，事後卻一毛錢都沒給她。

小芳向警方提告性侵害，台中地檢署偵查時，認定雙方是「約炮」（約會發生性關係），阿永不起訴處分後，反告小芳誣告罪，小芳則於中檢偵查時坦承誣告，中檢起訴之後，台中地院一審時，小芳又否認誣告，一審認為小芳誣告屬實，判處徒刑6月。

小芳上訴二審，她說，檢察官很兇，且她於報案時，作筆錄的女警說，「詐欺及妨害性自主選一個」，她不懂而反問女警，到底適用什麼法條比較好，沒想到案件送出去（中檢），就變成妨害性自主。

高等法院台中分院認為，就客觀而言，檢察官訊問過程平和，未見不正當訊問，至於警方部分，證物顯示，小芳報案時，明確向警察指控阿永性侵害（妨害性自主），小芳誣告屬實，不過，小芳於中檢偵查時一度坦承誣告，法院審理時雖否認誣告，但仍可減刑，改判徒刑5月，減刑1月，沒有宣告易科罰金，小芳必須入獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
每月開價80萬求包養！最美TVB主播蘇可欣果斷拒絕：快收手吧
2024/02/17 11:51

每月開價80萬求包養！最美TVB主播蘇可欣果斷拒絕：快收手吧
日女赴美遊學找「乾爹」賺零用錢 遇70歲爺1夜戰10次嚇壞她
2024/02/06 20:26

日女赴美遊學找「乾爹」賺零用錢 遇70歲爺1夜戰10次嚇壞她

掌握債市多頭行情
雪碧遭諷「伺候乾爹」恐告不成 陳沂補酸：人家做手工的不行？
2024/02/05 15:23

雪碧遭諷「伺候乾爹」恐告不成 陳沂補酸：人家做手工的不行？
假綁架向父騙錢 男自導自演涉觸誣告、詐欺罪
2024/01/31 16:57

假綁架向父騙錢 男自導自演涉觸誣告、詐欺罪

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播