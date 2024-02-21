「試車」後不給錢 女告「包養男」性侵不成自己得蹲苦窯

阿永「試車」後不給錢，小芳控告性侵害不成，自己卻被判處5月徒刑，得入獄蹲苦窯。（示意圖）

2024/02/21 12:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳於2021年間，於網路上以每月15萬元，與男子阿永達成「包養」協議，阿永「試車」（發生性關係）之後卻不給錢，小芳竟控告阿永性侵害，台中地檢署不起訴，阿永進一步反告誣告罪，她於檢方偵查時坦承誣告，但台中地院一審時又否認，一審判刑6月，她上訴二審，指自己是被警察誤導，二審雖不採信，但減刑1月，改判5月徒刑確定，她必須入獄。

判決書指出，小芳於2021年10月7日深夜，與見到網路包養訊息，有意以每月15萬元包養她的陌生男子阿永（皆化名）見面，她說，阿永告訴她，性行為很重要，要求先「試車」（發生性關係），還承諾兩人結婚後，「每個月給我10萬」，當天「試車」時，她質問「我憑什麼相信你？」阿永說會先給2萬元，事後卻一毛錢都沒給她。

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小芳向警方提告性侵害，台中地檢署偵查時，認定雙方是「約炮」（約會發生性關係），阿永不起訴處分後，反告小芳誣告罪，小芳則於中檢偵查時坦承誣告，中檢起訴之後，台中地院一審時，小芳又否認誣告，一審認為小芳誣告屬實，判處徒刑6月。

小芳上訴二審，她說，檢察官很兇，且她於報案時，作筆錄的女警說，「詐欺及妨害性自主選一個」，她不懂而反問女警，到底適用什麼法條比較好，沒想到案件送出去（中檢），就變成妨害性自主。

高等法院台中分院認為，就客觀而言，檢察官訊問過程平和，未見不正當訊問，至於警方部分，證物顯示，小芳報案時，明確向警察指控阿永性侵害（妨害性自主），小芳誣告屬實，不過，小芳於中檢偵查時一度坦承誣告，法院審理時雖否認誣告，但仍可減刑，改判徒刑5月，減刑1月，沒有宣告易科罰金，小芳必須入獄。

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