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虛構中國線民瞎掰情報！軍情局2校官詐領千萬獎金 判決出爐

涉貪上校蘇永玲。（資料照）

涉貪上校蘇永玲。（資料照）

2024/02/29 11:36

〔記者張文川／台北報導〕國防部軍事情報局大陸研究室中校蘇薪名、上校蘇永玲，自2018年起以捏造的「梁方」等不存在的中國情報員提供的瞎掰造假情報，詐領布建獎金與工作經費逾1000萬元，士林地檢署去年6月發動搜索約談，聲押禁見2人獲准，去年10月起訴；士林地方法院今宣判，依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪、洗錢防制法等罪，將蘇薪名判處6年、蘇永玲判7年徒刑。

士院判蘇永玲7年徒刑、褫奪公權6年，沒收已自動繳回的85萬945元；蘇薪名判處6年徒刑、褫奪公權5年，沒收自動繳回的1014萬4724元贓款。可上訴。

此案是軍情局發現後，主動報請檢方偵辦。士檢依軍情局提供的經費核發、情蒐績效統計表，比對二蘇的通訊對話紀錄，以及2人的認罪自白，和蘇薪名與「梁方」等捏造的中國情報員間的通訊對話紀錄等證據，認定2人涉犯公務員詐領財物等罪，提起公訴。

檢方起訴指控，蘇薪名自2018年4月起，利用虛構的吸收、布建中國情報人員名冊，以及虛構捏造的假情報，向上核報工作經費，藉以詐領公款，犯案期間長達5年，共詐領1000餘萬元工作經費與布建獎金。

軍情局發現慣常單線聯絡的情報人員，提交的情資竟有高度重疊甚至重複，部分則是不合常理或早已見諸報端，清查後發現全是中校蘇薪名瞎掰的，以假情報唬弄上級詐財，上校蘇永玲則從中護航、掩護請款，2人還透過親友帳戶隱匿贓款。

案經士林地院審理後，2人皆俯首認罪，合議庭今依貪污等罪量刑。仍可上訴。

士檢持續追查，又查出蘇薪名早在2016年就開始詐領，今年1月4日第2波起訴蘇薪名與上校江芳瑜、中校徐之心，3人用相類的手法，以不實資料詐領情報業務工作經費與獎金，蘇、江於2016年至2023年間共同詐領約1000萬元；蘇、徐於2017年至2021年間共同詐領約140萬元；蘇另於2018年至2019年間獨自詐領約190萬元外加美金10萬元，並透過人頭帳戶洗錢。此部分由士院另案審理中。

涉貪中校蘇薪名。（資料照）

涉貪中校蘇薪名。（資料照）

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