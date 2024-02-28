花蓮少年「6打1」痛毆國中生！函送少年法庭

網路流傳一段影片，一名少年被一群青少年包圍痛毆。圖經變色處理。（翻攝臉書黑色豪門企業 ）

2024/02/28 12:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣昨天下午發生一起少年聚眾鬥毆案件，數名國、高中少年手持棍棒毆打一名國中學生，並報出幫派堂口嗆聲，過程被貼上網，花蓮縣警察局發現後通知校方，並把相關人通知到案，全案將依妨害秩序及傷害罪函送少年法庭。

據了解，張姓和吳姓少年，覺得自己女友和古姓少年過近，導致心生不滿，會同其他4名少年，6人聯合一起毆打古姓少年，還將棍棒打斷。花蓮警方進行巡邏時發現po文，立即認出影片少年，並通知校方和教官進行偵辦。

請繼續往下閱讀...

網路流傳一段影片，內容為一名少年被一群青少年包圍，然後遭對方一名金髮少年、及一名拿棍棒的國中生痛毆，被害人用雙手緊抱頭部保護。

警方指出，介入調查後，通知涉嫌參與圍毆的學生到案，學校也通報校安事件，警方在釐清案情後，將動手毆打古生的6人函送花蓮少年法庭審理，也將與校方加強校園安全宣導。

縣府教育處指出，事件發生以後全數帶回警局製作筆錄，受害人已完成驗傷及就醫。明天上課時，即啟動校園霸凌事件處理小組，進行調查及釐清，教育處非常重視此事件，除督導學校儘速完成調查及報告，並且對兩造學生進行相關輔導措施，期盼還給校園一個安全的學習環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法