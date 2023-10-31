為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆國中生互毆案凌晨還在做筆錄 市議員質疑警方辦案有瑕疵

基隆市議員陳冠羽質疑警方辦案有瑕疵。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市議員陳冠羽質疑警方辦案有瑕疵。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/31 14:33

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆某國中於10月5日發生一起學生互毆案件，過程中有人拍下影片，笑著說「沒打到、重打」。警方獲報後將涉案少年帶回，並通知涉案少年們到案說明。市議員陳冠羽今日在議會上指出，警方辦案時第一時間查扣少年們手機，且筆錄作到凌晨，質疑警方違反規定，過程有瑕疵。警局則指出，偵辦過程完全合法，願與家長再進一步溝通。

市議員陳冠羽今日在議會質詢時指出，接到民眾陳情，表示警方在偵辦國中生互毆案件時，少年們的手機第一時間就被警方強制沒收，為什麼要這樣做，誰授權？此外，偵訊到晚上到凌晨才能離開，甚至很多學生、家長都沒有晚餐可以吃。且依規定夜間是不得偵訊，除非有特別原因，警方是否有取得家長同意？

基隆市警察局則表示，案發當下發現有少年持手機拍攝過程，為了保護被害人有向少年法庭法官請示，警方得檢視少年們的手機，避免影像外流，並非強制沒收手機，過程完全合法；另同仁於製作筆錄時，有向家長們表示，等候製作筆錄時可以去用餐，並沒有要求全程均須留在派出所內，所以沒有強制不讓他們用餐。

此外，要留未成年少年在派出所製作筆錄，必須要家長同意，當時一定有經過家長同意，才會作到凌晨；但也因為人力不足，且偵辦時調閱影像釐清，才導致筆錄製作時間過長，隔天凌晨才完全製作完畢，若有需要會再向家長們進一步說明。

基隆市警察局長張樹德說明辦案過程。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察局長張樹德說明辦案過程。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北投超商外兩醉漢互毆 其中一人被打成「豬頭」
2023/10/31 10:37

北投超商外兩醉漢互毆 其中一人被打成「豬頭」
2屁孩囂張闖民宅討債打人 66歲勇爸抄起傢伙反擊1人送醫
2023/10/28 15:54

2屁孩囂張闖民宅討債打人 66歲勇爸抄起傢伙反擊1人送醫

60歲男星老少戀 寵嫩妻竟靠這關鍵
高雄3男酒後大亂鬥！1人被砸傷頭 全被帶進警局
2023/10/26 08:01

高雄3男酒後大亂鬥！1人被砸傷頭 全被帶進警局
嘉義倉庫鬥毆釀1死命案 壯房仲收押
2023/10/19 16:19

嘉義倉庫鬥毆釀1死命案 壯房仲收押

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播