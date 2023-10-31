基隆國中生互毆案凌晨還在做筆錄 市議員質疑警方辦案有瑕疵

基隆市議員陳冠羽質疑警方辦案有瑕疵。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/31 14:33

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆某國中於10月5日發生一起學生互毆案件，過程中有人拍下影片，笑著說「沒打到、重打」。警方獲報後將涉案少年帶回，並通知涉案少年們到案說明。市議員陳冠羽今日在議會上指出，警方辦案時第一時間查扣少年們手機，且筆錄作到凌晨，質疑警方違反規定，過程有瑕疵。警局則指出，偵辦過程完全合法，願與家長再進一步溝通。

市議員陳冠羽今日在議會質詢時指出，接到民眾陳情，表示警方在偵辦國中生互毆案件時，少年們的手機第一時間就被警方強制沒收，為什麼要這樣做，誰授權？此外，偵訊到晚上到凌晨才能離開，甚至很多學生、家長都沒有晚餐可以吃。且依規定夜間是不得偵訊，除非有特別原因，警方是否有取得家長同意？

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基隆市警察局則表示，案發當下發現有少年持手機拍攝過程，為了保護被害人有向少年法庭法官請示，警方得檢視少年們的手機，避免影像外流，並非強制沒收手機，過程完全合法；另同仁於製作筆錄時，有向家長們表示，等候製作筆錄時可以去用餐，並沒有要求全程均須留在派出所內，所以沒有強制不讓他們用餐。

此外，要留未成年少年在派出所製作筆錄，必須要家長同意，當時一定有經過家長同意，才會作到凌晨；但也因為人力不足，且偵辦時調閱影像釐清，才導致筆錄製作時間過長，隔天凌晨才完全製作完畢，若有需要會再向家長們進一步說明。

基隆市警察局長張樹德說明辦案過程。（記者吳昇儒翻攝）

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