為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網路假賣詐財1000元 判刑6月

李姓男子在臉書二手拍賣社團假賣顯示卡詐財1000元，遭南投地院判刑6個月。（資料照）

李姓男子在臉書二手拍賣社團假賣顯示卡詐財1000元，遭南投地院判刑6個月。（資料照）

2024/02/28 09:31

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣李姓男子，因缺錢花用，明知自己無顯示卡可販售，在臉書二手拍賣社團張貼販售顯示卡廣告貼文，楊姓男子不疑有詐，匯款1000元至李男郵局帳戶，作為購買顯示卡保證金，惟因李男遲未寄出顯示卡，經楊男多次催促均未回應，始知受騙報警查獲，南投地院依詐欺罪將李某判刑6個月。

判決書指出，被告李姓男子（20歲），2023年1月間，以暱稱「Ka Ïsa」的帳戶，在臉書二手拍賣社團張貼販售「微星 MSI RTX3060 Ventus 2x 12G OC顯示卡」廣告貼文，瀏覽該則貼文的楊姓男子，透過通訊軟體Messenger發訊息與李男接洽後，匯款1000元至李男郵局帳戶，作為購買顯示卡保證金。惟因李男遲未寄出顯示卡，經楊男多次催促均未回應，始知受騙報警。

法官在判決書指出，李男正值青年，卻不思以正途賺取所需，為貪圖不法利益詐取財物，惟衡酌被害人數僅1人，詐騙金額為1000元，與被害人眾多，損失高達數十萬元乃至數百萬元之網路詐騙犯罪情節有所不同，且被告行為時年紀尚輕，思慮未周，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判刑6個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
67歲婦人為「聯合國大兵」暈船 30萬買菜錢險被騙
2024/02/28 09:16

67歲婦人為「聯合國大兵」暈船 30萬買菜錢險被騙
關公義子不學好當詐騙車手 約廟前面交贓款被活逮
2024/02/27 23:20

關公義子不學好當詐騙車手 約廟前面交贓款被活逮

出國買太多？轉售免稅菸酒恐觸法
掉入「親愛的」話術陷阱 65歲婦人1天「暈船」2次
2024/02/27 13:56

掉入「親愛的」話術陷阱 65歲婦人1天「暈船」2次
遭「假購車」詐騙百萬鉅款 夫妻檔招引黑道擄人凌虐被逮
2024/02/27 10:51

遭「假購車」詐騙百萬鉅款 夫妻檔招引黑道擄人凌虐被逮
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播