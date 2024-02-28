網路假賣詐財1000元 判刑6月

李姓男子在臉書二手拍賣社團假賣顯示卡詐財1000元，遭南投地院判刑6個月。（資料照）

2024/02/28 09:31

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣李姓男子，因缺錢花用，明知自己無顯示卡可販售，在臉書二手拍賣社團張貼販售顯示卡廣告貼文，楊姓男子不疑有詐，匯款1000元至李男郵局帳戶，作為購買顯示卡保證金，惟因李男遲未寄出顯示卡，經楊男多次催促均未回應，始知受騙報警查獲，南投地院依詐欺罪將李某判刑6個月。

判決書指出，被告李姓男子（20歲），2023年1月間，以暱稱「Ka Ïsa」的帳戶，在臉書二手拍賣社團張貼販售「微星 MSI RTX3060 Ventus 2x 12G OC顯示卡」廣告貼文，瀏覽該則貼文的楊姓男子，透過通訊軟體Messenger發訊息與李男接洽後，匯款1000元至李男郵局帳戶，作為購買顯示卡保證金。惟因李男遲未寄出顯示卡，經楊男多次催促均未回應，始知受騙報警。

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法官在判決書指出，李男正值青年，卻不思以正途賺取所需，為貪圖不法利益詐取財物，惟衡酌被害人數僅1人，詐騙金額為1000元，與被害人眾多，損失高達數十萬元乃至數百萬元之網路詐騙犯罪情節有所不同，且被告行為時年紀尚輕，思慮未周，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判刑6個月。

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