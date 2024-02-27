掉入「親愛的」話術陷阱 65歲婦人1天「暈船」2次

65歲婦人掉入詐團「親愛的」話術陷阱，1天被騙2次，所幸遇到機警的銀行行員和超商店員及時報警，才保住34萬8000元的積蓄。（圖由民眾提供）

2024/02/27 13:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄1名65歲婦人掉入詐團「親愛的」話術陷阱，1天被騙2次，所幸遇到機警的銀行行員和超商店員及時報警，才保住34萬8000元的積蓄，但遭詐婦人粉紅愛情泡泡破滅後，一臉落寞離去！

岡山警方表示，周女上週四（22日）上午10點前往台新銀行岡山分行，以親戚家中變故需周轉現金為由，到臨櫃欲匯款30萬元，因該帳戶已有異常遭通報紀錄，行方通報警方協助處理。

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經警方苦口婆心勸說，周女才交出與網路外籍男友的對話內容，詐團以「親愛的」話術陷阱，指稱英國有一寶箱要運回台灣，只要周女提供運費，即可保證獲利，作為兩人之間的「愛情基金」，警方一看就知道是詐團老梗，提醒周女外國人要能寫出這麼多中文，也不容易。

警方原以為成功阻詐，周女也瞭解詐騙手法，不會再上當，孰料，當晚8點多，警方接獲某超商店員通報有客人疑遭詐騙，欲購買4萬8000元Apple點數，員警趕到超商赫然發現受騙者又是周女！

面對警方詢問，周女先是指稱親戚託她買點數，後辯稱是網友告知購買點數可保證獲利，但警方深入了解發現，當天上午雖阻詐成功，將對方聯繫方式封鎖，但詐團又透過其他網路交友管道，晚上再對周女花言巧語施以愛情詐局。

在警方協助下，周女將點數全數退款，雖保住積蓄，但粉紅愛情泡泡再度破滅，周女一臉落寞悻悻然離去！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警趕到超商，赫然發現受騙者又是周女！（圖由民眾提供）

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