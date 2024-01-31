假冒中國籍男星「肖戰」加好友 42歲熟女險被騙250萬

陳女遭假冒中國籍男星「肖戰」的男子行騙，250萬元險被騙走。（警方提供）

2024/01/31 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市已婚42歲陳姓女子，遭假冒中國籍男星「肖戰」的男子加為LINE好友，雙方相談熱絡，對方並開口向她借250萬，陷入愛情漩渦的陳女，誤以為是真愛前往銀行匯款，行員見她神情慌張，緊急請警方前來勸阻，才保住陳女的積蓄。

警方調查，陳女被這名假冒知名中國籍男星的男子加為LINE好友後，因對方說自己身為明星不自由，常常感到寂寞，2人相談甚歡進而交往，甜言蜜語的話術讓陳女陷入愛情陷阱，2週後歹徒見時機成熟，便以家中臨時緊急為由，向她借款250萬元，陳女便急急忙忙衝到銀行匯款。

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行員認為陳女應是遭到詐騙，員警到場後向陳女解釋，過程中陳女一度不願相信，經過員警積極勸導，說明真正的「肖戰」是中國知名演藝人員，依常理判斷收入相當可觀，怎麼可能會急缺250萬元這點小錢，才終於意識到遭到感情詐騙，感謝警方的協助才沒讓荷包大失血。

中壢警分局分局長唐嘉仁表示，民眾對來路不明的資訊應保持「零信任」，如遇到疑似詐騙情形，可下載警政服務APP，利用「反詐騙諮詢服務」功能，24小時全天候都能向165諮詢，即時取得協助。更強調反詐五不原則，「不接」受陌生好友邀請、「不聽」網友指示匯款、「不點」不明連結、「不傳」存摺、提款卡及密碼、「不信」短期獲利及零風險投資，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線諮詢或110報警。

陳女因行員機警報警，保住250萬元。（警方提供）

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