遭「假購車」詐騙百萬鉅款 夫妻檔招引黑道擄人凌虐被逮

綽號「阿胖」的竹聯幫仁堂弘仁會林姓大哥，曾在2019年滋擾柯P學長經營的診所而被逮。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/27 10:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲翁姓男子，涉嫌以「假租賃車」方式對外詐財；曾姓、蔡姓夫妻檔遭騙百萬元鉅款，涉嫌憤而找來竹聯幫仁堂弘仁會林姓大哥率眾囚虐對方，逼迫簽下900萬元本票才放人。期間，翁因同手法詐欺案被逮入監，出獄後控告曾嫌等人，北市刑警大隊偵一隊循線逮獲6人，發現林嫌在2019年間曾率眾滋擾前北市長柯文哲學長開設的診所。訊後均依法移送。

警方表示，42歲曾男與26歲蔡姓妻子，經營廣告招牌商，經友人介紹認識翁姓男子；去年3月初，翁男表示有輛高級阿爾發商旅車可供長期租賃或出售，並展示給對方看，幾經轉折，曾男匯出全款100萬元。

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但翁男遲遲未將車輛交付，還一再提高價碼，引起曾男懷疑，根據車號追查，發現車輛屬於其他租賃公司所有，翁男僅是租客。曾男認為遭到詐騙，找上竹聯幫仁堂弘仁會幫忙。

警方調查，曾、蔡夫妻為討回鉅款，設局邀翁男到他們在新北市新莊的公司談判。弘仁會綽號「阿胖」的35歲林嫌，則帶領小弟在現場壓陣。翁男一到場便被恐嚇脅迫簽下3張各300百萬元的本票。

隨後，林嫌等人把翁男押到北市內湖某釣魚場囚虐，要求他找擔保人具保，才肯將人釋回。期間並拿出老虎鉗作勢要拔他牙齒和指甲。但因翁嫌實在無能為力，林嫌等人最後只好將他放走。

怎料，翁嫌不久後即因其他的詐欺案入監服刑，直到去年9月才獲假釋。翁嫌事後心有不甘，也為防簽具本票被質押，便向士林地檢署提出妨害自由、傷害、強制等告訴。

案經北市刑大偵一隊與中山、南港、中正一等分局組成專案小組，22日前往新北市等地，拘提主嫌曾嫌、蔡嫌，與弘仁會的林嫌、王嫌、23歲曾嫌、24歲蘇嫌等6人到案。

警方意外查出，林嫌於2019年3月間，因邱姓友人在汐止停車場墜樓輕生，他懷疑是柯P的學長丁大元開設的診所亂開安眠藥，才導致對方神智不清墜樓，率眾憤而砸店。不過，事後診所調閱相關病例，並沒有邱男就醫紀錄，應是無辜受遷怒。

警訊中，林嫌、曾嫌、蔡嫌都否認有任何不法，也無逼迫翁男簽訂本票。林嫌更辯稱，他是與曾嫌合夥購買車輛被騙，並不是受委託討債毆人。警方訊後仍依組織犯罪、妨害自由、傷害罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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