科技夫嘿咻熟女16次 法界妻大怒獲償836萬

科技新貴偷吃鄰居被抓猴，賠償妻子8百多萬和解，高雄高分院因而判決小三不用賠償。（記者鮑建信攝）

2024/02/27 22:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕科技新貴阿國（化名）偷吃熟女，7個月內嘿咻16次，被服務法界的妻子小雪（化名）發現，簽署和解書賠償836萬元，她並向小三求償精神撫慰金，高等法院高雄分院認為阿國已賠償，判決她敗訴定讞。

據了解，結婚10多年的阿國，與被告小芳（化名）為高雄市左營區一棟大樓同樓層鄰居，2人是在管委會開住戶大會認識後，於2021年1月起交往，並自同年3月至10月間，先後在日光高鐵精品旅館、花鄉汽車旅館蓮潭店等處，以每月嘿咻2次計算，共發生性關係16次。

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後來因阿國舉止異常，經服務法界的妻子小雪察覺後，派人跟蹤蒐證，果然查獲他偷吃，阿國自知理虧，簽下協議書，同意給付836萬元和解，小雪則另向小芳求償140萬元精神撫慰金。

小芳則說，阿國獨自在外居住，主動向她搭訕，並自我介紹為單身，又謊稱先前有婚姻但目前已離婚，她因不察而誤信，後來知道他有家室就分手，沒有不正當男女交往關係，也未發生性行為。

地院認定阿國外遇並「炒飯」，判決小芳應賠償24萬元，小雪不服上訴，要求再加賠60萬元，高雄高分院認為其夫以836萬元達成和解，並已給付63萬元，基於債務連帶分擔原則，超過小芳求償的60萬元，因此判決她敗訴並定讞。

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