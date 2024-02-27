王鴻薇爆住豪宅遭求償150萬 潘孟安出庭秀租約

台北地院下午開庭，潘孟安親自出庭秀出租約、匯款等證明。（記者溫于德攝）

2024/02/27 17:59

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委王鴻薇選前爆料民進黨前屏東縣長潘孟安替同黨賴清德輔選總統時，潘入住力麗集團旗下「力能能源科技」董座楊宗名下價值5千萬的豪宅「力麒御品」，王被潘求償150萬元。台北地院下午開庭，潘親自出庭秀出租約、匯款等證明。

潘孟安說自己從事政治工作30年，向來戰戰競競、珍惜羽毛、全力以赴，無論是擔任鄉民代表、縣議員、立委或縣長，以及前年12月25日退下來後、受賴清德之邀，於2023年北上投入輔選。

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潘說，一個南部孩子北上沒有任何房屋，因此，在「行」與「住」的方面都要有所安排，而王鴻薇明知他剛上台北時與夥伴都住在飯店，並委由對台北比較熟的林楚茵夫妻幫忙找房子承租。

後來林楚茵夫婦告知潘孟安，樓下有一戶遷出，家具、電梯都有，符合潘帶一卡皮箱入住，所以潘委託助理簽約並看房；而房租雖然很貴，不過潘說仍承租至今年2月，因為也符合工作需求。

潘表示，遺憾的是，他與助理都被王鴻薇要求的狗仔跟監，如此不光明磊落的方式，正是在侵蝕人格；至於潘為何提告，他解釋，王鴻薇透過記者會勾勒模擬選情，企圖影響選民，意圖使人不當選，才會以訟止謗。

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