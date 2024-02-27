帶「刀槍」趕吃牛肉湯 警攔闖紅燈觀光客：有這麼危險嗎？

林姓觀光客持有開山刀，雖然他自稱是「防身」，但警方以警政署的調查認為，國內沒這麼危險。（警方提供）

2024/02/27 17:02

〔記者王捷／台南報導〕台南警四分局在燈會勤務結束時，發現林姓觀光客急著去吃牛肉湯，開車闖紅燈，警員攔查瞥見後座有槍，立即呼叫支援，雖然最後鑑定是BB槍，但還查出一把開山刀，林男聲稱刀槍是「防身用」，但警方強調，警政署在25日引用美國商會的調查，台灣在「人身安全」特別吸引外商，來看花燈、吃牛肉湯沒這麼危險。

在台南燈會期間，安平區湧進許多觀光客，林男也跟著到台南看花燈、吃小吃，但燈會結束時，他因為急著要去吃牛肉湯，闖紅燈被警方攔下來，

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警員詢問過程中，雖然林男態度和緩，但警員瞥見後座有類似槍枝的物品，立刻喊分局同事到場支援，還好是一把BB槍及開山刀，林男自稱是「防身用」，由於開山刀不是管制刀械，不過無故持有也違反社會秩序維護法，為保險起見，警方昨天函送簡易庭裁處後，目前正在溯源。

警四分局指出，台南被英國國家地理旅遊雜誌評選為2024年全球30個最酷景點，美國有線電視新聞網CNN今年選出全球24個「最值得訪問」的地點，台南也名列其中，還是唯一入榜的台灣城市，而警政署這個月也用了美國商會的調查報告，結論是國內的「人身安全」最能吸引外商來台定居、工作。

因此，警方認為，林男只是來台南看花燈、吃牛肉湯，沒這麼危險，自稱拿開山刀防身，不是持有刀械的理由，所以違反社會秩序維護法，至於林男是從哪裡到台南觀光？是否平日都在險境中才有憂患意識？警方認為這涉及個資法不便透露。

警方在後座看到槍枝後，立即呼叫支援，所幸是一把BB槍。（警方提供）

林姓男子看完花燈趕著去吃牛肉湯闖紅燈才被警方攔下。（民眾提供）

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