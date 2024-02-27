百萬年薪髮型設計師搶快出車禍 肇事遊覽車司機判賠874萬

百萬年薪髮型設計師搶快出車禍，車禍鑑定報告雖認定他無肇責，但法官調查後認為他超速須自負2成責任，判肇事遊覽車司機判賠874萬。（翻攝Google地圖）

2024/02/27 15:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕年薪百萬元的知名凃姓髮型設計師騎車發生車禍，休養1年無法工作，他提告向肇事的遊覽車司機和公司求償1137萬元，雖然凃男在車禍事故鑑定報告中沒有責任，但法官認定他有超速行為，應自負2成責任，判遊覽車司機和公司應賠償874萬元。

判決指出，2019年6月29日上午9點半，凃姓男子騎車行經中華二路與同盟路口時，與同向正在右轉的遊覽發生車禍車，凃男倒地不起，送醫檢查後，發現蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下出血、頭部創傷顱內出血、軀幹及肢體多處挫傷合併擦傷，凃男休養1年後才得以重返職場。

請繼續往下閱讀...

凃男認為，車禍受傷造成他勞動力減損4成，加上醫藥費、看護費及工作損失，向遊覽車司機和公司提告求償1137萬元；高雄簡易庭審理時，司機表示，當時他右轉時速度已放很慢，是凃男搶快企圖繞過車頭，才會打滑發生車禍，凃男自己本身也有錯，不應該賠這麼多錢。

法官檢視路口監視器，發現凃男當時不但超速，且看到前方路口有大客車違規擋道，非但不減速避讓，反而加速前行，試圖繞過大客車車頭，過程中不慎自摔，雖然車禍事故鑑定報告中認定凃男沒有責任，但法官認為報告中缺少考量凃男自陷危險，且超速行駛影響其操控能力的部分，因此須自負2成責任，並根據相關憑證，判遊覽車司機和公司應賠償874萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法