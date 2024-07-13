外遇男把子女帶往中國 法院判賠元配400萬

外遇的阿成還把子女帶往中國，士院考量阿成否認自己有錯等，判他賠償元配400萬元。情境照，非新聞當事人。（示意圖）

2024/07/13 18:49

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿成與小三生下雙胞胎，還把夫妻所生的一對子女帶往中國生活，至今不歸；元配阿美決定提告。士林地院指阿成外遇拒絕承認有錯，況年幼子女離開生母已有3年時間，並出現不認生母的表現，決定依阿美所求，如數判賠400萬元。

阿成婚後偷吃被阿美發現，他甚至還與小三生下一對雙胞胎；2021年阿成又未經阿美同意，擅把夫妻所生的一對年幼子女帶往中國生活。阿美認為她的配偶權被侵害、侵權被剝奪，決定向阿成求償400萬元。

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阿成透過律師解釋，法律未明文保護配偶權，阿美也已原諒他與小三，故無侵害配偶權的問題；況阿美曾對他施暴，所以必需對婚姻破裂負起責任，且子女已習慣住在中國，他也沒有藏匿的情況，否認賠償責任。

士院說明，阿美因阿成擅自將子女帶往中國，至今未返台，另案對阿成提告刑事偽造文書、和誘、略誘等罪，阿成被新北地檢署發布通緝。

士院並依通訊軟體對話紀錄得知，阿成確實與小三互稱「公」、「婆」、「寶貝」，小三還曾抱著雙胞胎與阿成合照，代表阿成確實侵害阿美的配偶權；至於阿成指阿美曾攻擊他，雖有受傷照片為證，卻無法證明傷勢是因阿美持滑步車攻擊所致。

士院另經訪視報告、互動照片得知，這對子女出生後由母親阿美全職照顧，彼此相處融洽、關係親密，且阿美能給子女的關懷、保護教養與慈愛，絕非父愛所能取代；父親阿成卻逕自將子女帶往中國生活而不願返台，導致阿美無法享有天倫之樂。

再者，依對話紀錄可知，子女因長期與母親分開，逐漸對阿美感到陌生，造成情況的阿成，也會害子女對生母有所誤解；長遠來看，未來子女成年後若知悉父親過去是如何造成骨肉分離，子女將如何自處、如何修補破碎的親子關係。

士院最後指，阿成將子女帶往中國已3年多，至今仍不認為自己有何不當，且阿美無端遭逢缺席子女成長的變故，這種揪心與悲痛，可想而知，決定命阿成如數賠償400萬元給阿美。可上訴。

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